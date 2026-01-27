Flick cuenta Ferran Torres en el asalto al 'top 8' en un nuevo formato de Champions que le "encanta"
- El azulgrana apela a la fortaleza del equipo anta las ausencias de Pedri y Frenkie de Jong ante el Copenhague
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cuenta con Ferran Torres y la "confianza" de su equipo para estar "a su mejor nivel" y ganar al Copenhague en la última jornada de la primera fase de la Champions League, encuentro donde esperan lograr una victoria que les clasifique entre los ocho primeros, pero siempre desde el "respeto" a un "fantástico" rival.
Sobre las ausencias de Pedri y De Jong, el germano considera que en el pasado ya han manejado situaciones similares porque siempre jugamos como equipo en una nueva situación en la que pueden aprender, y espera que Ferran Torres pueda estar disponible para el partido de este miércoles.
"Lo que quiero ver en cada jugador es que, salga quien salga al terreno de juego, juguemos como un equipo desde nuestra filosofía de juego", ha destacado.
Con respecto a la inminente renovación de Fermín, Flick ha destacado su "mentalidad y actitud" además de su calidad, y ha destacado que es fantástico que los jugadores que salen de La Masía puedan mostrar su talento en el primer equipo.
"Me encanta este formato donde muchos equipos parten con opciones de entrar entre los ocho primeros de la Champions y asegurarse los octavos de final", ha explicado.
También ha hablado de Lamine Yamal, con el que mantiene una buena relación y al que valora mucho, no solo goles que marca, como por ejemplo el del partido de Liga ante el Oviedo, sino "sobre todo las situaciones previas al gol", que es lo que provoca que finalmente pudiera anotar.
Dani Olmo: "Tenemos margen de mejora"
Por su parte, Dani Olmo cree que todavía tiene margen de mejora a pesar del buen rendimiento que está ofreciendo y se ha mostrado "feliz" por la renovación de Fermín por dos años, al que ha calificado como un "jugador importante".
El futbolista azulgrana ve "un plus" y algo "histórico" el hecho de que haya tantos jugadores de la cantera por "las ganas" que ponen en cada partido, no solamente en una final o en un partido ante equipos como el Real Madrid.
Con respecto a los objetivos del equipo es "mejorar la temporada pasada" y se muestra ambicioso de mejorar cada partido la versión del equipo siendo consciente de que es casi imposible "hacer el partido perfecto", pero al igual que a título individual, ve espacio para superar lo que hizo el equipo el año pasado.
Sobre Lamine Yamal, el centrocampista cree que debe "hacer su propio camino", y no ve acertado compararle con Leo Messi cuando tenía 18 años, a pesar de los grandes momentos que ofrece al equipo, como por ejemplo, el gol de media chilena ante el Oviedo, a pase, precisamente del propio Olmo.
También ha hablado de Joan García, un compañero que les va a ayudar a conseguir los objetivos porque es un jugador que ayuda a ganar puntos, mientras ha deseado "mucha suerte" a Dro en su nueva etapa tras su salida del Barça con destino al PSG.