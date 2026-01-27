Flick cuenta Ferran Torres en el asalto al 'top 8' en un nuevo formato de Champions que le "encanta"

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick cuenta con Ferran Torres y la "confianza" de su equipo para estar "a su mejor nivel" y ganar al Copenhague en la última jornada de la primera fase de la Champions League, encuentro donde esperan lograr una victoria que les clasifique entre los ocho primeros, pero siempre desde el "respeto" a un "fantástico" rival.

Sobre las ausencias de Pedri y De Jong, el germano considera que en el pasado ya han manejado situaciones similares porque siempre jugamos como equipo en una nueva situación en la que pueden aprender, y espera que Ferran Torres pueda estar disponible para el partido de este miércoles.

"Lo que quiero ver en cada jugador es que, salga quien salga al terreno de juego, juguemos como un equipo desde nuestra filosofía de juego", ha destacado.

Con respecto a la inminente renovación de Fermín, Flick ha destacado su "mentalidad y actitud" además de su calidad, y ha destacado que es fantástico que los jugadores que salen de La Masía puedan mostrar su talento en el primer equipo.

"Me encanta este formato donde muchos equipos parten con opciones de entrar entre los ocho primeros de la Champions y asegurarse los octavos de final", ha explicado.

También ha hablado de Lamine Yamal, con el que mantiene una buena relación y al que valora mucho, no solo goles que marca, como por ejemplo el del partido de Liga ante el Oviedo, sino "sobre todo las situaciones previas al gol", que es lo que provoca que finalmente pudiera anotar.