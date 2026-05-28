La nueva oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla hace que los accionistas aborten la venta

Según ha podido confirmar RTVE, la mayoría accionarial del Sevilla ha dado este miércoles por “rota” la negociación con Sergio Ramos y el fondo de inversión argentino Five Eleven Capital para la compraventa del club debido, según argumentan, a una “rebaja sustancial” de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo, y a la “insolvencia” de la nueva parte compradora.

"Un acuerdo roto, una oferta imposible de aceptar", resumían en la noche del miércoles tras las reuniones a lo largo de la jornada.

Según la Agencia EFE, este “giro inesperado” de la situación se produjo en la reunión celebrada en la mañana de este miércoles en un hotel sevillano, cuando Sergio Ramos y el abogado Julio Senn “retiraron la oferta que había recibido hace varios meses el plácet de los vendedores” para reformular la operación hasta convertirla en “inaceptable”, según los actuales accionistas mayoritarios.

“Se habían comprometido a comprar 80.000 acciones, pero ahora querían adquirir unas 30.000 e ir ellos solos a la ampliación de capital, con lo que se harían con el control del club con un desembolso mínimo”, indicaron las fuentes.

En términos económicos, las partes habían acordado la compraventa del Sevilla en unos 450 millones de euros menos la deuda neta -cifrada en unos 90 millones-, pero el giro radical de los términos reducía la inversión a “unos 100”, que ya no correrían, según las fuentes, a cargo de Five Eleven Capital, sino de una familia originaria de Monterrey (México). Esa salida del grupo Five Eleven y la llegada de los mexicanos es lo que ha hecho saltar las alertas. En esta ciudad Sergio Ramos se desempeñó como futbolista profesional entre febrero y diciembre del pasado. Así las cosas, los actuales propietarios del Sevilla han dado por "rota" la negociación, que se ha prolongado durante cinco meses.

Las principales familias accionistas del club hispalense arguyen "la insolvencia, y no sólo económica", de los potenciales compradores del proyecto encabezado por Sergio Ramos y, según las mismas fuentes, han mostrado su intención de “empezar a planificar la próxima temporada” a la espera de que se reactiven otras ofertas para la adquisición del club.

A la reunión de la mañana en el Sevilla Center de la Buhaira asistieron por parte del Sevilla Alberto Pérez Solano, abogado de la entidad, y Sofía Acuña, socia del primero. En representación del grupo comprador estuvieron Sergio Ramos, acompañado nuevamente por su hermano René, además del abogado Julio Senn y una de las novedades del día, Roberto Álvarez, socio de Cuatrecasas y especialista en asesoramiento deportivo de alto nivel. Sorprendía la ausencia de Martín Ink y de Five Eleven.

Todo esto significa un importante volantazo en una hoja de ruta en la que figuraba un acuerdo, hace cinco meses, entre las dos partes. El cambio de postura del grupo liderado por Sergio Ramos, ahora sin Five Eleven, y con el restablecido inversor mexicano provoca la ruptura casi definitiva de lo comprometido.