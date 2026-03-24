El Sevilla se asoma al abismo: problemas económicos, crisis deportiva y el descenso al acecho

El Sevilla ha anunciado este mismo lunes el adiós a Matías Almeyda como entrenador del primer equipo tras la derrota sufrida este domingo en el Sánchez Pizjuán ante el Valencia (0-2), un rival directo por la permanencia. A otrora, estos dos conjuntos luchaban por los puestos de Champions y competían de tú a tú en Europa.

El triunfo ha dado alas a los ches, que se ponen a siete puntos del descenso (35) y ha dejado muy tocados a los andaluces, que ya miran de reojo al pozo del descenso, del que solo están a tres puntos. Y tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. El Sevilla lleva varias temporadas jugando con fuego, ya la pasada tuvo serios problemas y se quedó a solo un punto del descenso, que marcó el Leganés con 40 puntos.

Pero el problema del equipo más laureado de la Europa League no viene de ahora. Desde que comenzó la presente década, la inestabilidad institucional ha sido una constante por la guerra de los Del Nido -padre e hijo-. Este primero, máximo accionista individual del club, lleva intentando recuperar el control del mismo desde 2019.

Su hijo, es el máximo representante institucional del Sevilla desde 2023, cuando tomó el relevo, precisamente, del sucesor de Del Nido, José Castro, que se hizo con las riendas del club en 2013 tras su dimisión, tras haber sido condenado a una pena de siete años de cárcel por corrupción en el caso Minutas, relacionado con el Ayuntamiento de Marbella.

Problemas económicos Los problemas deportivos del Sevilla vienen acompañados de manera inequívoca de problemas económicos. La deuda oficial del club apunta a unos 88 millones de euros a diciembre de 2025, cuando también se presentó el balance de las cuentas de la campaña 2024/25, con un balance negativo de 54 millones de euros. Además, en esa Junta de diciembre, Del Nido hijo presentó ante los accionistas una ampliación del préstamo que tienen con Goldman Sachs de 70 millones, que se unen a los 108 que ya tenían concedidos. Un montante para intentar asegurar la estabilidad financiera del club con el segundo límite salarial más bajo de la Primera División (22,1), solo el Levante tiene menor presupuesto (17,1), y contrasta con los 19,8 del Leganés, equipo de Segunda División. Una situación convulsa dentro de los despachos y a nivel financiero que se ha reflejado directamente sobre el terreno de juego. En los últimos años, el valor de la plantilla del Sevilla ha pasado de más de 400 millones de euros a los poco más de 140 que tiene ahora. A finales de año, Sergio Ramos comenzó a negociar con la actual junta directiva para comprar el club que le vio nacer con la aportación de un socio americano, Fiva Eleven Capital, por unos 450 millones de euros, incluida la deuda.

De la época dorada a los tiempos más oscuros El conjunto andaluz, en su época dorada en la Europa League, que comenzó a mediados de los 2000 y que concluyó con su epílogo ante la Roma de Mourinho en 2023 con la conquista de su séptimo título en esta competición, siempre se había caracterizado por su buen ojo para los fichajes, fruto de un matrimonio que durante años funcionó a las mil maravillas, con Monchi en el cargo de director deportivo en diferentes etapas. El Sevilla exportaba talentos a otros equipos a base de fichar bien y a un precio moderado para luego proyectar jugadores, ya fuese desde la cantera, como Navas o Reyes, o bien gracias al buen ojo de su director deportivo, con nombres como los de Dani Alves, Ivan Rakitic o un caso más reciente como el de Koundé o Bono. Mismo caso, pero a la inversa, ha ocurrido en el banquillo del conjunto de Nervión. De tener entrenadores como Joaquín Caparrós, Juan de Ramos -con sus dos UEFAS- o Unai Emery -que logró tres Europa League consecutivas (2014, 2015 y 2016), la de 2020 de Julen Lopetegui o la más reciente de Mendilíbar en 2023, esta última un pequeño oasis en la travesía por el desierto que está atravesando uno de los equipos con más historia de la Liga, a ver el puesto vacante. Precisamente, esa temporada de 2022/23 fue el inicio del fin de un ciclo glorioso que comenzó con una temporada frenética en el banquillo. Después de haber ganado la Europa League en su primer año en el banquillo del Sevilla (19/20), Julen Lopetegui se quitó la espinita del Real Madrid llevando a los andaluces a la conquista de su sexta Europa League.