Matías Almeyda, destituido como entrenador del Sevilla

El técnico argentino Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla, según informa el club hispalense en un comunicado. Ahora la entidad baraja varios posibles sustitutos que reconduzcan la situación del equipo, a tres puntos de los puestos de descenso, sin un candidato claro.

Almeida se desvincula del equipo, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey.

El técnico argentino, quien llegó al conjunto del barrio de Nervión el pasado verano, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una mala imagen, en especial, en sus encuentros en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla FC negocia con el técnico Luis García Plaza como posible sustituto del entrenador de Azul (provincia de Buenos Aires), aunque también han sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez, con pasado en la entidad sevillista.