El Sevilla - Girona se suspende por el temporal y se jugará este domingo

El partido Sevilla - Girona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, previsto para este sábado a las 18:30 horas, ha sido finalmente suspendido por el temporal de lluvia y aplazado a este domingo 8 de frebrero a las 16:15 horas. La Junta de Andalucía ha accedido finalmente a la petición conjunta del club hispalense, el Ayuntamiento de Sevilla y de la Subdelegación del Gobierno. El gobierno regional hace extensiva la medida al Cádiz - Almería de LaLiga Hymerpotion, que también se disputará el domingo a las 16:15h.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil los siguientes eventos deportivos:

Día 7 de febrero de 2026

Partido de fútbol correspondiente al Campeonato Nacional de Liga entre el Sevilla FC y el Girona FC , en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, previsto para las 18:30 horas.

, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, previsto para las 18:30 horas. Partido de fútbol correspondiente al Campeonato Nacional de Liga entre el Cádiz CF y la UD Almería, en el Estadio Nuevo Mirandilla, previsto para las 21:00 horas", reza el comunicado.

LaLiga, que en un principio no daba respuesta a la petición del Sevilla, finalmente ha tenido que acceder a la orden de la Junta de Andalucía y también ha emitido un comunicado:

"Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente", dice la LFP para añadir que las nuevas fechas y horarios se comunicarán más adelante.

Era el Sevilla FC el primero en hacer la petición a primera hora de la mañana, no de manera oficial sino en contacto permanente con LaLiga, según informaban los medios locales. El club alegaba razones de seguridad de los aficionados. Las previsiones de la AEMET calculaban que lo peor de la borrasca Marta afectaría a la ciudad entre las 10:00 y las 16:00 horas en cuanto a precipitaciones, pero también cabe añadir el fuerte viento.

Ya el Ayuntamiento había decretado el cierre de parques y jardines por la borrasca. El propio consistorio elevó su petición a LaLiga y a la Subdelegación del Gobierno, que también tiene potestad para suspender el encuentro, y la hizo pública a través de un comunicado.

"Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. [...] Es por este motivo, por lo que se estima necesario el aplazamiento del partido de fútbol entre el Sevilla F.C. y el Girona previsto para las 18:30h", reza el comunicado.

La Subdelegación del Gobierno también se sumó y elevó su petición a la Junta de Andalucía. La presión de las autoridades ha hecho que finalmente la LFP haya accedido. Se trata del segundo partido de Primera suspendido, tras el Rayo Vallecano - Real Oviedo debido a la afectación de la lluvia sobre el césped del Estadio de Vallecas.