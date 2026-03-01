Real Betis - Sevilla, en directo el partido de la jornada 26 de Liga

El Real Betis y el Sevilla FC se miden en la jornada 26 de la Liga. El estadio de La Cartuja acogerá este domingo una nueva entrega del derbi sevillano.

Alineación del Sevilla FC:

Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow; Alexis y Akor Adams.

Verdiblancos e hispalenses llegan separados por trece puntos, pero inmersos en dinámicas similares. El Betis es quinto con 42 puntos. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini está consolidado en posiciones de Europa League, pero tiene lejos el último puesto Champions, en poder del Atlético de Madrid con seis unidades más que los andaluces.

Aunque cedió un empate en La Cartuja ante el Rayo Vallecano, el elenco verdiblanco acumula tres partidos sin perder en todas las competiciones. Solo ha perdido un duelo en febrero, la dura derrota ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey.

Momento parecido atraviesa el Sevilla. El cuadro de Matías Almeyda también está inmerso en una racha de tres partidos sin perder y viene de ganar en el Coliseum al Getafe, un rival directo en la lucha por la salvación. Los hispalenses son duodécimos con 29 puntos, cinco por encima del descenso y ocho por debajo del Celta, último equipo que ocupa posiciones europeas.

La historia reciente de los derbis sevillanos va en consonancia con la igualdad en las rachas de ambos equipos. En las últimas cinco temporadas se han disputado diez duelos entre los dos en todas las competiciones, con tres victorias para cada uno y cuatro empates.

En el partido de ida, el Real Betis se llevó la victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán por 0-2 con los goles de Fornals y Altimira. El encuentro estuvo marcado por la interrupción del juego durante quince minutos en el tramo final por el lanzamiento de objetos al césped desde la grada. El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó al Sevilla con el cierre parcial de su estadio durante tres partidos, que finalmente se redujo a uno tras la reclamación de la entidad hispalense.