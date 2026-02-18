Matías Almeyda, sancionado con siete partidos tras su expulsión en el Sevilla-Alavés

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con siete partidos al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su expulsión en el Sevilla-Alavés (1-1) de la última jornada de Liga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja.

Dos de los siete encuentros de sanción en total dos son por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

El árbitro del partido, Iosu Galech, escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenido durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones, con "gritos y gestos de desaprobación". También que se negó a abandonar el área técnica después de ver la roja, lo que provocó la paralización del encuentro y se metió en el campo, donde se colocó cara a cara a escasos metros del colegiado, así como que pateó una botella de agua que estaba en el suelo, que se encaró con el cuarto árbitro y que tuvo que ser retirado del campo por miembros de su equipo y personal de seguridad del club.