Apelación reduce a un partido el cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes del derbi

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha atendido en buena parte el recurso del Sevilla contra el cierre de parte de su estadio durante tres partidos por el lanzamiento de objetos desde un fondo en el derbi del 30 de noviembre contra el Betis, y lo ha reducido a uno.

Apelación ha considerado lo que los hechos deben ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros.

La resolución del Comité de ocho páginas, publicada este lunes [PDF] reduce la multa a la cantidad de 6.000 euros y dicta la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo del denominado Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.

El Sevilla ha informado en un comunicado que recurrirá no obstante dicha sanción ante el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) y que agotará todas las vías jurídicas posibles.

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante un cuarto de hora con 0-2 en el marcador por el lanzamiento de objetos desde esa grada, unos hechos que habían empezado en el minuto 79 y se repitieron tras la expulsión con roja directa del sevillista Isaac Romero, recuerda Efe.

Por otra parte, el Sevilla también ha anunciado que recurrirá ante el Comité de Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina la semana pasada al jugador brasileño Marcao por su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu la última jornada de Liga.