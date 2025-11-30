El Betis impone su pegada en el derbi del Pizjuán, detenido por el lanzamiento de objetos
- Pablo Fornals y Sergi Altamira decantaron un partido igualado ante un Sevilla que no encontró el camino del gol
- El partido estuvo 15 minutos detenido en aplicación del protocolo contra el lanzamiento de objetos desde la grada
El Real Betis se ha llevado la victoria en el derbi disputado en el Estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC (0-2) correspondiente a la jornada 14 de Liga, que le sitúa quinto en la clasificación en un partido que estuvo detenido durante 15 minutos en aplicación, por parte del colegiado José Luis Munuera Montero, del protocolo por el lanzamiento reiterado de objetos desde la grada.
Dos acciones de calidad de Pablo Fornals y Sergi Altamira en la segunda mitad decantaron el derbi para los verdiblancos en un partido donde los de Pellegrini impusieron su mayor pegada tras unos primeros minutos demasiado tácticos con muchas ausencias en ambos bandos, y un desagradable desenlace que empañó la fiesta que se había vivido en el césped.
El espectacular preámbulo del derbi sevillano en las gradas dio paso a un comienzo de encuentro donde los actores principales, muchos de ellos obligados por las lesiones, sobre todo en el bando local, donde Ángel Carmona sustituía al lesionado Suazo y Ejuke en ataque por Rubén Vargas; en el bando visitante, Deossa y Pablo García ocupaban las alas por las lesiones de Amrabal e Isco, con Ruibal en el lateral derecho por Bellerín.
Con la incesante banda sonora de los cánticos del Sánchez Pizjuán como telón de fondo, el arranque del partido tuvo más tensión que emoción, con presiones altas por parte de ambos equipos, sin disparos a puerta en una primera media hora marcada por la cautela.
Fornals y Altimira decantan el derbi
Dos disparos lejanos de Pablo García y José Ángel Carmona que se marcharon alto fueron los dos únicos argumentos ofensivos de Sevilla y Betis en una primera mitad donde se echó de menos a Lo Celso, Antony, Rubén Vargas o Adnan Januzaj a la espera de que algún destello individual hiciera saltar por los aires el corsé táctico rival.
Llegó con un regate espectacular de Chidera Ejuke con un giro de tobillo efectivo encendió las alarmas de la defensa bética cuando el balón llegó a Djibril Sow, quien, tras un recorte, puso el ¡huy’ en la grada con un disparo que salió rozando la escuadra derecha de la meta defendida por Álvaro Valles, ocasión respondida por Aze Abde en un mano a mano con Odisseas Vlachodimos que resolvió el meta alemán con una mano espectacular.
El talento acabó por explotar en la segunda mitad con los goles de Pablo Fornals y Sergi Altamira, primero con una jugada que se inventó el centrocampista tras aprovechar un error de Mendy, y en la parte final, con un disparo del recambio de Deossa tras un córner botado por el propio Fornals.
El final del encuentro estuvo marcado por la acción de Marc Bartra para evitar el gol de Akor que hubiera supuesto el 2-1, la expulsión de Isaac Romero por una entrada sin balón sobre Valentín Gómez, y sobre todo, por la suspensión del encuentro durante 15 minutos en aplicación del protocolo contra la violencia en los estadios por la reiteración en el lanzamiento de objetos desde la grada.