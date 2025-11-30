El Betis impone su pegada en el derbi del Pizjuán, detenido por el lanzamiento de objetos

El Real Betis se ha llevado la victoria en el derbi disputado en el Estadio Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC (0-2) correspondiente a la jornada 14 de Liga, que le sitúa quinto en la clasificación en un partido que estuvo detenido durante 15 minutos en aplicación, por parte del colegiado José Luis Munuera Montero, del protocolo por el lanzamiento reiterado de objetos desde la grada.

El colegiado José Luis Munuera Montero se dirige a los entrenadores de Sevilla y Betis EFE

Dos acciones de calidad de Pablo Fornals y Sergi Altamira en la segunda mitad decantaron el derbi para los verdiblancos en un partido donde los de Pellegrini impusieron su mayor pegada tras unos primeros minutos demasiado tácticos con muchas ausencias en ambos bandos, y un desagradable desenlace que empañó la fiesta que se había vivido en el césped.

El espectacular preámbulo del derbi sevillano en las gradas dio paso a un comienzo de encuentro donde los actores principales, muchos de ellos obligados por las lesiones, sobre todo en el bando local, donde Ángel Carmona sustituía al lesionado Suazo y Ejuke en ataque por Rubén Vargas; en el bando visitante, Deossa y Pablo García ocupaban las alas por las lesiones de Amrabal e Isco, con Ruibal en el lateral derecho por Bellerín.

Con la incesante banda sonora de los cánticos del Sánchez Pizjuán como telón de fondo, el arranque del partido tuvo más tensión que emoción, con presiones altas por parte de ambos equipos, sin disparos a puerta en una primera media hora marcada por la cautela.