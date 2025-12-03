Clausura parcial del Sánchez Pizjuán durante tres partidos por los incidentes en el derbi Sevilla-Betis

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado este miércoles al Sevilla con la clausura parcial de su estadio, el Sánchez Pizjuán, durante tres partidos, por los incidentes del derbi frente al Betis (0-2) jugado el pasado domingo, que fue interrumpido durante 15 minutos por el lanzamiento de objetos.

La sanción implica también una multa de 45.000 euros al equipo sevillano, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF.

"Por ello, se requiere al citado club para que, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la resolución dictada, en el plazo de 24h, comunique a este Comité los sectores que conforman el 'Fondo norte' desde los que se produjeron los lanzamientos", insta Disciplina al Sevilla.

En el minuto 88 de partido, ya con 0-2 en el marcador, el árbitro Munuera Montero aplicó el protocolo por el lanzamiento de objetos minutos antes y el partido estuvo 15 minutos detenido.

El colegiado puso en su acta: "En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas".

Prosigue Munuera que activó el protocolo, solicitando al delegado de campo que se pidiera calma a los aficionados por megafonía.

Añade en el acta: "Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios".

Ya en los vestuarios, el colegiado advirtió a los representantes de los equipos que, en caso de continuar los lanzamientos de objetos, se procedería a suspender el partido.