Real Madrid - Sevilla, en directo el partido de la jornada 17 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid y el Sevilla, que se disputa este sábado a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Raúl Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

El once titular del Sevilla lo forman: Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac.

El Madrid cierra el año 2025 frente al Sevilla en el Bernabéu bajo una presión máxima. El entrenador Xabi Alonso afronta una situación crítica tras sumar solo cinco victorias en los últimos once partidos. El juego del equipo genera dudas y la reciente derrota en casa ante el Celta (0-2) ha agravado la crisis. La clasificación en Copa del Rey ante el Talavera, lograda gracias a un doblete de Kylian Mbappé y una parada decisiva de Lunin, no ha despejado las incógnitas sobre el futuro del técnico.

Mbappé es el gran protagonista individual del encuentro. El delantero francés acumula 58 goles en el año natural 2025. Kylian necesita un gol para igualar el récord de 59 tantos de Cristiano Ronaldo en 2013. El atacante disputará su partido número 59 del curso, mientras que el portugués alcanzó su marca en 50 encuentros. Alonso recupera efectivos para esta cita definitiva. Courtois, Rüdiger y Asencio regresan al equipo titular. Camavinga, Mendy y Alaba también entran en la convocatoria tras superar sus lesiones. Fede Valverde es baja por fiebre y un traumatismo. El equipo presenta seis bajas confirmadas, destacando las ausencias de Trent Alexander Arnold, Dani Carvajal, Éder Militao y Brahim Díaz.

El Sevilla llega al Bernabéu en plena crisis institucional y deportiva. El equipo de Matías Almeyda ocupa la zona baja de la tabla y acaba de ser eliminado de la Copa del Rey por el Alavés. La estadística es desfavorable para el conjunto hispalense, que no gana en el estadio madridista desde diciembre de 2008. Almeyda recupera a Nyland, Kike Salas y Marcao para la lista de convocados. Sin embargo, pierde a Ejuke y Akor Adams por la Copa de África. El futuro de ambos entrenadores y la historia goleadora del club blanco marcan este último duelo del año.