Talavera - Real Madrid, en directo en vídeo el partido de la Copa del Rey

El Real Madrid visita al Talavera este miércoles en unos dieciseisavos de Copa del Rey en los que Xabi Alonso seguirá jugándose el crédito como técnico con un once mermado que sufre hasta siete ausencias, y tres que apuntan a serlo, entre ellas, Kylian Mbappé, ante un equipo de Primera RFEF que se agarra a la “pasión” para afrontar un partido histórico para el club.

El once del Real Madrid lo forman Lunin; David Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran García; Ceballos, Arda Güler, Mastantuono; Gonzalo, Endrick y Mbappé.

El Talavera sale de inicio con Jaime González; David Cuenca, Álvaro López, Manuel Farrando, Alex Roig; Luis Sánchez, Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Eduardo Gallardo; Marcos Moreno y Di Renzo.

Mbappé parece dejar de lado el perseguir el récord goleador de Cristiano Ronaldo en un año natural con el Real Madrid. El galo suma 56 goles este 2025 y el luso puso la cifra en 59 en 2013. Sin embargo, el galo es titular junto al brasileño Endrick, quien volverá a tener en la Copa el torneo para reivindicarse como el año pasado.

Con molestias y pendientes de la convocatoria que Xabi Alonso dará el mismo miércoles antes de poner rumbo a Talavera están también Fede Valverde y Antonio Rüdiger. Ambos han forzado los últimos encuentros para poder estar a pesar de sufrir molestias musculares y los dieciseisavos de Copa del Rey pueden ser un buen momento para recuperar fuerzas.

Eso sí, Xabi Alonso no quiere “ningún tipo de sorpresas”, consciente de que una eliminación tan temprana en Copa del Rey podría acabar con su puesto de trabajo. Un examen constante para el técnico español que, tras vencer al Alavés en Liga el domingo, se extrapola a una nueva competición: la Copa.

Todavía con la duda de si Mbappé, Valverde y Rüdiger fuerzan o no, con los lesionados de larga duración Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Camavinga, Ceballos, con gastroenteritis y Brahim en la Copa de África, el técnico podría dar la titularidad a David Jiménez en el lateral derecho, y la duda de Thiago Pitarch o Jorge Cestero para acompañar a Tchouaméni en el centro del campo.

Con Lunin en portería, los retornos de Álvaro Carreras -todavía con un partido pendiente de cumplir sanción en Liga-, y Fran García en defensa; y con Gonzalo y Endrick -también pendiente de otro partido de sanción y de si cierra su salida en forma de cesión para el mercado invernal- en ataque hasta formar un once de garantías en Talavera sin opción a la sorpresa.

Por su parte, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, Alejandro Sandroni, ha señalado que el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, es un premio para los jugadores y la afición, pero que realmente el "verdadero gordo" es mantener la categoría en Primera Federación.

Sandroni, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento copero contra el Real Madrid, que se disputará a las 21:00 en el estadio municipal El Prado, ha destacado la lógica superioridad del conjunto blanco y ha subrayado en este sentido que son mejores “tácticamente, físicamente y técnicamente”.

El argentino no podrá contar con Bilal Ouacharaf y Francisco Rodríguez, por lesión, y Valen Gómez, que se perderá el duelo debido a que fue apercibido con una tarjeta roja en el anterior enfrentamiento de Copa contra el Málaga.