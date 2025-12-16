C.D. Guadalajara - FC Barcelona, en directo hoy el partido de Copa del Rey, ronda de dieciseisavos de final

Por problemas de seguridad en el acceso al estadio Pedro Escartín, el partido entre el Deportivo Guadalajara y el F.C. Barcelona empezará con media hora de retraso respecto el horario previsto de las 21:00h. Minutos antes de esa hora aún no han abierto las puertas del estadio "por cuestiones organizativas y de seguridad" según el club castellano. Según RNE se trata de problemas con la homologación de la grada supletoria montada especialmente para este encuentro.

El FC Barcelona visita al Dépor Guadalajara en partido de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la primera eliminatoria en esta temporada 2025-2026 en la que entran en liza los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España en Arabia Saudí la segunda semana del próximo mes de enero: el propio Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.

Enfrente de los blaugranas, el C.D. Guadalajara, un rival del Grupo I de la 1ª RFEF la tercera categoría del fútbol español soñando que el formato a partido único les de la oportunidad de lograr la que sería la mayor gesta de su historia y olvidar su situación en la liga, en la que marcha en zona de descenso.

La gran novedad en el once inicial de Hansi Flick es la vuelta de Marc-Andre Ter Stegen, lesionado desde verano y protagonista entonces de una polémica con su club a vueltas con la duración de su lesión y las puertas que abría al Barça para solucionar sus problemas en la suscripción de futbolistas en LaLiga, empezando por el relevo del alemán, Joan Garcia.

Alineación del FC Barcelona La alineación completa del Barça está fomada por el propio Ter Stegen; Eric García, Casadó, Christensen, Jofre; Bernal, De Jong, Fermín; Roony, Lamine Yamal y Rashford