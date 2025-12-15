Flick da descanso a Joan García en Copa ante el Guadalajara: "Decidiremos el día del partido"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ha desvelado quién será el portero titular en el partido de Copa del Rey ante el Guadalajara, pero ha dejado claro que Joan García tendrá descanso tras señalar que Joan García es el "número uno" en la portería del equipo.

Para el técnico germano, el equipo debe demostrar lo que vale en un partido que prepara "igual que si fuera de Liga" con el objetivo de ofrecer un alto nivel de calidad en el juego, algo innegociable en un equipo que es líder de LaLiga y aspira a todo en la presente temporada porque "somos favoritos y quiero ver calidad en el terreno de juego".

Ante la hipotética decisión de Ter Stegen sobre seguir o no en el club, Flick cree que es una decisión que le pertenece solo a su compatriota, jugador que ha calificado de "fantástico". "Es su decisión, hemos hablado de su situación, le respeto porque es muy importante para el equipo, tanto a nivel deportivo como humano".

El entrenamiento del Barça ha estado marcado por la sesión de recuperación de los jugadores, y ha añadido que está "encantado" de los tres jugadores que tiene en la portería, y ha explicado que Szcesny fue "muy importante" el año pasado cuando Ter Stegen estaba lesionado y les ayudó a ganar los títulos de Liga y Copa.