El Racing y la Cultural se cargan al Villarreal y al Levante y ya hay seis equipos de Primera eliminados de esta Copa del Rey

Ambientazo de Primera en el partido de Copa del Rey en el que el líder de Segunda ha eliminado al tercer mejor clasificado en la máxima categoría, el Villarreal. En los minutos 6 y 28 de partido dos buenos goles de Juan Carlos Arana han desequilibrado la eliminatoria en favor del Racing de Santander.

Ayoze Pérez hizo el 2-1 en el 86' y los de Marcelino se volcaron sobre el área cántabra hasta el final de los siete minutos de descuento, pero ya era demasiado tarde.

Pesadilla granota en León En León, el colista en la liga, el Levante UD solo ha encontrado en la Copa otro motivo para entristecerse. Incapaz de remontar el gol de Rafa Tresaco en el minuto 11, se ha convertido en el quinto equipo de Primera División eliminado tras el Real Oviedo, el Girona, el Espanyol y el Mallorca. Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa encuentra en el torneo copero más motivos para creer en la reacción del equipo desde que el "Cuco" Ziganda se hizo con las riendas del equipo, El único gol del partido llegó tras una transición llevada por un jugador cedido precisamente por el Levante, Paco Cortés, quien picó un balón que sobrepasó a Diego Valera, de lo que se aprovechó Rafa Tresaco para, tras un primer disparo que despejó Pablo Campos, remachar en la línea de gol el 1-0. Ambos equipos tuvieron ocasiones claras para hacer más goles. El Levante vio como le anulaban un gol por fuera de juego, estrelló un balón en el larguero y, ya en el tiempo añadido, Iker Losada tuvo el empate, pero su remate lo atajó en la línea de gol Miguel Bañuz.

Doblete de Griezmann en el estreno copero del Atleti Dos tantos de Antoine Griezmann y un gol de Raspadori sirvieron para que el Atlético de Madrid eliminara en su estreno copero al Atlético Baleares (2-3), que plantó cara hasta el final con los goles de Gerardo Bonet y Moha Keita. En el tramo final, con 1-3 en el marcador, Musso cometió un error en un despeje que le costó un penalti en contra, aunque el propio guardameta detuvo el lanzamiento de Tovar. Posteriormente, ya en el minuto 90 otra pena máxima cometida por Nico González sí la transformaría Moha Keita, dándole un extra de emoción en los últimos instantes a una afición que se marchó orgullosa de plantarle cara al cuadro rojiblanco, aunque la falta de puntería les terminó castigando. La mala noticia fue la lesión de Clement Lenglet, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la rodilla derecha tras un mal giro en un intento de remate y fue sustituido por David Hancko.