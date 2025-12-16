Eldense - Real Sociedad, en directo en vídeo el partido de la Copa del Rey

Sigue en directo por TVE y RTVE Play el encuentro entre el Eldense y la Real Sociedad, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El partido, que se disputa en el Estadio Nuevo Perico Amat, te lo ofrecemos a partir de las 21:00 horas peninsulares.

La Real se enfrenta al Eldense en un encuentro marcado por el debut de Jon Ansotegi en el banquillo del primer equipo donostiarra. El técnico, que hasta hace poco dirigía al filial (Real Sociedad B), asume el puesto de forma interina tras la destitución de Sergio Francisco, tan solo un par de días antes del choque copero. Este partido de la Copa del Rey supone una importante prueba de fuego para el entrenador vizcaíno. El rival, el Eldense, compite en una división inferior (Primera RFEF) y el enfrentamiento directo entre ambos clubes en esta competición es inédito.

Aunque el primer equipo no tiene historial contra el Eldense, la Real Sociedad B sí se midió a ellos en la temporada 2022-2023 de su categoría: los txuri-urdin se impusieron 2-0 en Zubieta, y en el campo del Eldense, el Perico Amat, empataron 2-2.

'El Mariscal de Berriatua' 'El Mariscal de Berriatua', apodo de Ansotegi en su época de jugador, no estaba al frente del filial en aquella temporada, ya que ejercía como segundo entrenador de Imanol Alguacil, rol que desempeñaba desde 2018. Se hizo cargo de la Real B al inicio de la presente campaña (2025-2026), tras la marcha de Alguacil y la promoción de Sergio Francisco al primer equipo. La Real B también se encuentra en una posición delicada en la tabla, ocupando el 16º lugar de 22 equipos con un balance de seis victorias, tres empates y nueve derrotas en 18 jornadas. El plan inicial es que el técnico de Barakaldo (Vizcaya) lidere al equipo de Primera División hasta el parón navideño, lo que le deparará más compromisos clave, comenzando por esta eliminatoria de Copa del Rey. A pesar de los desafíos del momento, las estadísticas históricas juegan a favor del equipo de San Sebastián. La Real Sociedad ha ganado sus 17 últimas eliminatorias de Copa del Rey ante equipos de categoría inferior, manteniendo su portería imbatida en 15 de ellas. Sin embargo, en eliminatoria a doble partido, la Real cayó en la misma ronda que la actual frente al Lleida Sportiu en la campaña 2017-2018. El Eldense nunca ha logrado eliminar a un equipo de la máxima categoría en las 10 ocasiones en que se ha enfrentado a ellos (todas a doble vuelta). No obstante, presenta un balance equitativo de cinco victorias y cinco derrotas en su estadio, el Perico Amat. En la presente Copa, el conjunto entrenado por Claudio Barragán, un histórico del Deportivo de la Coruña, llega a tercera ronda tras haber dejado atrás al Real Jaén, de Segunda RFEF, y al Almería, de LaLiga Hypermotion, la Segunda División de categoría nacional.