Mikel Arteta y la oportunidad del Arsenal en la final de Champions: "Podemos hacer historia"
- El técnico gunner confía en la calidad de su equipo para lograr levantar el trofeo en la historia del club
- En directo: final de la Champios Leaque entre PSG y Arsenal este sábado a las 18:00 horas en La1 y RTVE Play
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confía en hacer historia ganando la final de la Chamions League este sábado al PSG de Luis Enrique y lograr "algo que no se ha conseguido antes en el club", lo que, a su juicio les va a ayudar en su crecimiento.
“🗣️ "Mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club"— Teledeporte (@teledeporte) May 29, 2026
⚽ ¿Conseguirá Mikel Arteta la primera Champions del Arsenal?
📺 Este sábado, a las 18:00 h, en @la1_tve y @rtveplay
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El Arsenal llega a esta final tras ganar la Premier League por primera vez en 22 años y está a las puertas de conseguir el doblete Premier-Champions, algo que no han logrado nunca en su historia.
"Lo hemos preparado muy bien, estamos muy concentrados, con mucha confianza. Estamos aquí porque nos lo merecemos. Hemos usado cosas de los partidos de la temporada pasada, pero ambos hemos evolucionado, el escenario ha cambiado también. Es el partido más grande del fútbol".
“Es el partido más grande del fútbol“
El técnico afirmó tras ser preguntado sobre si ha visto algo diferente en sus jugadores ahora que son campeones de Inglaterra afirmando que les ve "preparados para tener un impacto cuando sea necesario".
Arteta no quiso entrar en favoritismos y sentenció muy rápido la posibilidad de que el Paris Saint Germain tenga esa ventaja: "Ellos son los vigentes campeones. Estamos aquí para quitarles eso".
De cara a la final, Arteta confirmó que Jurrin Timber y Noni Madueke están disponibles para jugar y que la única baja que tienen es la de Ben White, que se va a perder el Mundial por un problema en la rodilla.
El entrenador español se deshizo en halagos hacia Luis Enrique, al que calficó como "referencia e inspiración desde que era jugador y ahora como entrenador"
Martin Odegaard: "Queremos hacer más historia tras ganar la liga más complicada"
Martin Odegaard, futbolista del Arsenal, aseguró que quieren hacer "más historia" para el club con la conquista de la Champions League, después de haber ganado la primera Premier League en 22 años para el Arsenal.
"Es algo especial que no se ha hecho antes. Hace 22 años que no ganábamos la Premier League y ahora lo hemos hecho. Queremos hacer más historia. Cuando levantas un trofeo es una sensación increíble y ahora queremos más", dijo Odegaard, capitán de este Arsenal que puede llevar al norte de Londres la primera Champions de su historia.
“Hemos ganado la liga más complicada del mundo“
"No me siento una persona diferente (después de ganar la Champions), pero fue algo muy especial, algo por lo que hemos luchado mucho tiempo. Mucha gente decía que no podríamos conseguirlo y eso ya se ha ido. No ha cambiado mucho, es un gran sensación, pero la mentalidad es la misma, queremos ganar mañana. Tenemos que quedarnos con lo positivo, con las grandes experiencias que hemos vivido estos años. Estamos listos para ello, con muchas ganas de jugar mañana".
Sobre la final contra el Paris Saint Germain, Odegaard insistió en que tienen que concentrarse en lo que hacen bien ellos y en demostrar que han ganado la liga más complicada del mundo.
"Sabemos la calidad que tenemos, llevamos demostrándolo mucho tiempo. Después de ganar la Premier, la liga quizás más difícil del mundo, nos da mucha confianza. Jugamos contra un gran equipo, pero creemos mucho en nosotros. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar nosotros".