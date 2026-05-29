Mikel Arteta y la oportunidad del Arsenal en la final de Champions: "Podemos hacer historia"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confía en hacer historia ganando la final de la Chamions League este sábado al PSG de Luis Enrique y lograr "algo que no se ha conseguido antes en el club", lo que, a su juicio les va a ayudar en su crecimiento.

“🗣️ "Mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club"



⚽ ¿Conseguirá Mikel Arteta la primera Champions del Arsenal?



📺 Este sábado, a las 18:00 h, en @la1_tve y @rtveplay



#ChampionsRTVE #UCLfinal pic.twitter.com/Oj7gpAQGg9“ — Teledeporte (@teledeporte) May 29, 2026

El Arsenal llega a esta final tras ganar la Premier League por primera vez en 22 años y está a las puertas de conseguir el doblete Premier-Champions, algo que no han logrado nunca en su historia.

"Lo hemos preparado muy bien, estamos muy concentrados, con mucha confianza. Estamos aquí porque nos lo merecemos. Hemos usado cosas de los partidos de la temporada pasada, pero ambos hemos evolucionado, el escenario ha cambiado también. Es el partido más grande del fútbol".

“Es el partido más grande del fútbol“

El técnico afirmó tras ser preguntado sobre si ha visto algo diferente en sus jugadores ahora que son campeones de Inglaterra afirmando que les ve "preparados para tener un impacto cuando sea necesario".

Arteta no quiso entrar en favoritismos y sentenció muy rápido la posibilidad de que el Paris Saint Germain tenga esa ventaja: "Ellos son los vigentes campeones. Estamos aquí para quitarles eso".

De cara a la final, Arteta confirmó que Jurrin Timber y Noni Madueke están disponibles para jugar y que la única baja que tienen es la de Ben White, que se va a perder el Mundial por un problema en la rodilla.

El entrenador español se deshizo en halagos hacia Luis Enrique, al que calficó como "referencia e inspiración desde que era jugador y ahora como entrenador"