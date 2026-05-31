El impacto económico de la visita del papa a España ya se empieza a sentir en hoteles y restaurantes

La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio ha disparado la demanda de alojamiento en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria y podría generar un impacto económico en el país de hasta 125 millones de euros.

Así se desprende de un estudio sobre turismo religioso en España elaborado por ObservaTUR, que cifra entre 90 y 125 millones el impacto económico que podría generar la visita del papa. Este impacto sería menor que el de la anterior visita papal en 2011, cuando se inyectaron 354 millones en la economía española, según un informe de la consultora PwC, una cifra muy superior a la esperada este año, algo lógico teniendo en cuenta que la vista de Benedicto XVI fue durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El popular portal de reservas de viajes Booking ha registrado un incremento en las búsquedas de alojamiento en las ciudades que visitará el papa, que ha sido del 52% en Barcelona o del 46% en Madrid.

También esperan una alta ocupación en los pisos turísticos. "Es importante tener en cuenta que el perfil de visitantes con motivo de la visita del papa son en su mayoría familias, lo que hace que esos días los pisos turísticos estén llenos porque son la primera opción de alojamiento de este target", ha explicado la directora general de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Marian Muro.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa, cree que la visita de León XIV a Gran Canaria será un "hito importantísimo", que servirá como elemento de difusión de la isla gracias a las publicaciones de los cientos de periodistas internacionales que se han acreditado para esos días.

En la capital de España, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los establecimientos hoteleros de la región entre el 5 y el 9 de junio. La tarifa media en Madrid se ha elevado un 8% hasta los 281 euros, la mayor subida de todas las ciudades que visitará el papa. "Casi un 55% de visitantes es internacional y el resto es nacional", ha señalado Mar de Miguel Colom, vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, a TVE.

También habrá tiempo de recuperar fuerzas y en muchos bares de la madrileña plaza Mayor es imposible encontrar un hueco para la próxima semana. "Tenemos muchas reservas", han asegurado a TVE desde un céntrico restaurante.