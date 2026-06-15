Paralelismos entre los mundiales de fútbol de 2010 y de 2026: las coincidencias que nos hacen soñar con un nuevo triunfo de España

El pasado jueves comenzó el Mundial de Fútbol 2026 en el que España es uno de los equipos favoritos, tal vez el que más, entre las 48 selecciones que participan en este campeonato del mundo que se celebra en los Estados Unidos, México y Canadá. Hoy juega nuestra selección su primer partido frente a la de Cabo Verde, una de las debutantes en una Copa del Mundo.

Los de Luis de la Fuente optan al título por méritos propios y no solo por su condición de actual campeona de Europa sino porque su juego y la calidad de sus jugadores así lo atestiguan.

Atendiendo al ranking FIFA, el campeón podría ser cualquiera de los seis primeros clasificados. España, tras sus últimos empates, se sitúa estratégicamente en la segunda plaza de esta clasificación pues ningún país que ha llegado líder de esta lista al Mundial lo acabó ganando.

La selección española hizo una clasificación para el Mundial casi inmaculada, con un empate y el resto victorias y solo dos goles en contra, pero lo mejor de todo es su excelente juego, donde el centro del campo -quizá el mejor del mundo- y su peligroso ataque la hacen brillar entre todas las escuadras que compiten en este Mundial.

Sin embargo, y atendiendo a lo anecdótico pero también a lo curioso, se dan cinco circunstancias que hacen de este Mundial algo muy especial, una especie de déjà vu de aquel que ganamos en Sudáfrica.

España llega al Campeonato Mundial siendo la vigente campeona de Europa desplegando un fútbol sobresaliente durante todo el torneo continental. En 2010 también lo era tras vencer a Alemania en la Eurocopa de 2008.

Esto no es todo: en 2010, ganábamos nuestro primer título mundial partiendo del Grupo H (junto a Suiza, Chile y Honduras). Este año también estaremos enclavados en el mismo grupo, el H, en el que están también Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Y además, en Sudáfrica nos cruzamos con un viejo conocido de la afición española; el loco Bielsa era el seleccionador chileno en 2010 y ahora lo es de Uruguay, nuestro último rival de la primera fase.

Pero no queda ahí la cosa, se da la circunstancia de que el partido inaugural en 2010 enfrentaba a los anfitriones, Sudáfrica, con México. ¿Cuál ha sido el partido inaugural del Mundial 2026? Pues, precisamente, México-Sudáfrica, que han intercambiado sus papeles siendo ahora anfitriones los aztecas. ¿Casualidad?

Y, por último, el himno que nos hizo felices en 2010, el Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, es muy, pero que muy parecido al Dai Dai, himno oficial del Mundial 2026 interpretado por…. Shakira. Sí, también ha sido ella la elegida este año.

El gol de Iniesta dio triunfo a España en la Final del Soccer City EFE

Así que teniendo en cuenta nuestra calidad futbolística que nos hace ser los principales favoritos y sabiendo que el destino está de nuestro lado… solo nos faltaría el pulpo Paul (¿recuerdan?). Pero no se preocupen, seguro que aparece algún otro bicho vaticinador que se ponga de nuestro lado… ¡al tiempo!