Moderna sube 12 % en bolsa al resurgir interés en estudio temprano de vacuna de hantavirus

La empresa biotecnológica estadounidense Moderna subió en bolsa este viernes un 12 % al resurgir el interés en su estudio temprano de una vacuna para los hantavirus dado el impacto mediático del brote de esa infección en el crucero MV Hondius, que ha matado a tres personas.

Moderna, conocida por su vacuna contra la covid-19 que usa tecnología mRNA, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de investigación médica del Ejército de EE.UU. para enfermedades infecciosas, según indicó la firma ayer a Bloomberg.