Este vídeo no muestra un ataque de Irán a un rascacielos en Baréin, está generado con IA
En redes sociales circula un vídeo de un rascacielos en llamas y lo presentan como si mostrase las consecuencias de un ataque iraní a un edificio residencial en Baréin. Es falso, la grabación está generada con inteligencia artificial, tal y como demuestran dos herramientas de detección y errores gráficos característicos de este tipo de contenidos.
El vídeo que circula en varios perfiles de redes sociales muestra un rascacielos en llamas frente a una carretera por la que circulan varios vehículos ante la mirada de algunas personas mientras otras continúan caminando. Los mensajes que la comparten afirman que se trata de un edificio residencial ubicado en Manama, la capital de Baréin, atacado por Irán. La grabación circula como si fuera real en publicaciones de Facebook, X e Instagram.
Es un vídeo generado con inteligencia artificial
En VerificaRTVE hemos analizado esta grabación con dos herramientas de detección de IA, Hive y SightEngine. Ambas concluyen con más de un 98% de confianza en su predicción que se trata de un vídeo generado con esta tecnología. SightEngine señala que con un 91% de probabilidad la secuencia se ha creado con Sora, un modelo de inteligencia artificial que transforma texto en vídeo. Puedes comprobar los resultados que ofrecen estas herramientas en la siguiente imagen.
El vídeo presenta errores característicos de contenidos generados con IA. En el segundo 8 dos coches se fusionan y el semáforo tiene una luz verde doble. Otro detalle que debe hacernos sospechar es que ninguna de las grabaciones que circula
n en redes tiene audio. Además, los viandantes siguen caminando con normalidad a pesar de la espectacularidad del incendio. Este mismo vídeo también se ha difundido en redes situándolo falsamente en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, tal y como ha desmentido Verificat.
Varios edificios dañados en Baréin
A partir de una búsqueda por palabras clave "rascacielos, ataque, Manama" en Internet, hemos observado que los medios de comunicación han informado de un ataque al rascacielos Era Views Tower en Baréin. En VerificaRTVE comprobamos la autenticidad de un vídeo nocturno que circulaba en redes el 28 de febrero que mostraba el ataque a este rascacielos, que geolocalizamos en Manama (26.228089,50.5946293). Varios medios de comunicación informaron del episodio (1, 2, 3 y 4). Algunos informan del ataque con otro vídeo del mismo evento que también se graba durante la noche (1 y 2). Tal y como puedes comprobar en las imágenes, el incendio tuvo lugar por la noche, a diferencia de lo que muestra el vídeo de redes, que se registra durante el día. En Getty Images también puedes ver cómo han quedado varios rascacielos de la ciudad tras los ataques del 28 de febrero.
En este artículo de RTVE te explicamos con mapas e imágenes el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la reacción del régimen de los ayatolás, que desde el 28 de febrero ha lanzado misiles hacia varios países de Oriente Próximo como Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait o Israel. Hay vídeos que muestran el bombardeo a una base estadounidense en Baréin.