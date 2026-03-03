Este vídeo no muestra un ataque de Irán a un rascacielos en Baréin, está generado con IA

En redes sociales circula un vídeo de un rascacielos en llamas y lo presentan como si mostrase las consecuencias de un ataque iraní a un edificio residencial en Baréin. Es falso, la grabación está generada con inteligencia artificial, tal y como demuestran dos herramientas de detección y errores gráficos característicos de este tipo de contenidos.

El vídeo que circula en varios perfiles de redes sociales muestra un rascacielos en llamas frente a una carretera por la que circulan varios vehículos ante la mirada de algunas personas mientras otras continúan caminando. Los mensajes que la comparten afirman que se trata de un edificio residencial ubicado en Manama, la capital de Baréin, atacado por Irán. La grabación circula como si fuera real en publicaciones de Facebook, X e Instagram.

Es un vídeo generado con inteligencia artificial En VerificaRTVE hemos analizado esta grabación con dos herramientas de detección de IA, Hive y SightEngine. Ambas concluyen con más de un 98% de confianza en su predicción que se trata de un vídeo generado con esta tecnología. SightEngine señala que con un 91% de probabilidad la secuencia se ha creado con Sora, un modelo de inteligencia artificial que transforma texto en vídeo. Puedes comprobar los resultados que ofrecen estas herramientas en la siguiente imagen. Resultados que ofrecen las herramientas sobre el vídeo del rascacielos en llamas VerificaRTVE El vídeo presenta errores característicos de contenidos generados con IA. En el segundo 8 dos coches se fusionan y el semáforo tiene una luz verde doble. Otro detalle que debe hacernos sospechar es que ninguna de las grabaciones que circula n en redes tiene audio. Además, los viandantes siguen caminando con normalidad a pesar de la espectacularidad del incendio. Este mismo vídeo también se ha difundido en redes situándolo falsamente en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, tal y como ha desmentido Verificat.