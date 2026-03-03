El régimen iraní no ha declarado que "bombardearon por error" la escuela de Minab

En redes sociales difunden que el régimen iraní ha admitido que la Guardia Revolucionaria bombardeó "por error" la escuela de Minab en la que, según las autoridades, han fallecido más de un centenar de niñas. Es falso. El mensaje que adjuntan como prueba no procede de fuentes oficiales y el Gobierno iraní sigue atribuyendo la destrucción del colegio a Israel y Estados Unidos.

"El régimen en Irán ha confesado ahora que los CGRI bombardearon por error una escuela iraní ayer, matando a muchos niños", dice un mensaje de X en inglés del 1 de marzo, que se ha compartido más de 51.000 veces. La publicación incluye dos capturas de Telegram, una en persa y otra en inglés, en las que leemos: "Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica han anunciado que fue un error involuntario y que se tomarán serias medidas contra los responsables".

Irán no ha reconocido que la Guardia Revolucionaria bombardeó por error la escuela de Minab. Las capturas que comparte este mensaje de X no prueban que el régimen iraní haya reconocido la autoría del ataque de Minab, sino que pertenecen a un canal de Telegram que lo publicó el 28 de febrero y que no está relacionado con el Gobierno iraní. Hemos comprobado que en sus redes sociales este perfil suele difundir contenidos contra el régimen. En su mensaje, no atribuye esas supuestas declaraciones a ninguna fuente ni autoridad.

El Gobierno iraní atribuye el bombardeo de Minab a Israel y a Estados Unidos. El presidente, Masoud Pezeshkian, lo condenó el 28 de febrero: "El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní". El mismo día, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, calificó el bombardeo de "crimen contra el pueblo iraní" y este lunes 2 de marzo ha insistido en que las niñas "fueron asesinadas en el bombardeo estadounidense-israelí de una escuela de primaria".

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido una investigación sobre este ataque por un posible crimen de guerra. Irán ha elevado a 180 en el número de fallecidos en este episodio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que sus fuerzas "no atacarían deliberadamente una escuela".