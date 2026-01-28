Putin recibe a Al Sharaa en Moscú con la presencia militar rusa en Siria como asunto prioritario

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha recibido a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el Kremlin este miércoles para abordar el delicado tema de la futura presencia militar rusa en Siria. Desde que la coalición islamista liderada por Al Sharaa derrocara el diciembre de 2024 el régimen de Bachar al Asad, aliado de Moscú, Rusia ha buscado fortalecer relaciones con el nuevo gobierno para garantizar su influencia en Oriente Medio.

En el segundo encuentro entre ambos líderes desde octubre, Putin ha asegurado a su par sirio que Rusia está dispuesta a participar en la reconstrucción del país árabe, escenario de combates entre las tropas del régimen de Asad y diversos grupos rebeldes desde 2011.

"El tiempo transcurrido desde nuestra última reunión no ha sido en vano. Se ha hecho mucho para restablecer nuestras relaciones y hemos logrado superar el estancamiento en el ámbito económico", ha declarado Putin al inicio de la reunión. Las compañías rusas quieren participar en la "labor conjunta" de la reconstrucción.

01.32 min Putin y Al Sharaa se reúnen en Moscú un año después de la caída del régimen sirio de Bachar al Asad

Putin -que durante la cruenta guerra civil en Siria proporcionó ayuda militar fundamental a Al Asad que le permitió sostenerse en el poder- ha reconocido que la relación bilateral encara ahora "una nueva realidad" tras la caída del régimen de los Asad, pero que los lazos siguen desarrollándose "gracias, sobre todo, a los esfuerzos" de Al Sharaa.

En el intercambio de palabras del inicio de la reunión -el resto se desarrolló a puerta cerrada-, el presidente sirio destacó el "importante papel" de Rusia en la estabilización del país árabe, que todavía afronta escaladas de violencia periódicas entre las diferentes etnias que habitan el país. "Nuestra región necesita urgentemente ser estabilizada, así que muchas gracias, señor presidente, por sus esfuerzos en este sentido", ha señalado al dirigirse a Putin.

Horas antes, el Kremlin ha adelantado que Putin y Al Sharaa tenían previsto conversar también sobre la presencia de los militares rusos en el país árabe. "No tengo ninguna duda de que todas las cuestiones relacionadas con la presencia de nuestros militares en Siria se abordarán durante las negociaciones de hoy", ha indicado al respecto el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Se trata del segundo viaje de Al Sharaa a este país en apenas cuatro meses. El anterior tuvo lugar en octubre de 2025 y fue la primera visita a Rusia del nuevo mandatario sirio desde el derrocamiento de Asad el 8 de diciembre de 2024 y su huida a Moscú, donde vive desde entonces. Preguntado sobre la posible extradición de Asad a Siria -por quien pesan cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad- el portavoz presidencial ha declinado responder.