La cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia: un camino que se abre entre Oriente y Occidente

No es casualidad que esta cumbre, la VIII de la Comunidad Política Europea (CPE), se celebre en Ereván, capital de Armenia. Este país de apenas 3 millones de habitantes, está situado en el epicentro de varios conflictos que configuran la geopolítica actual. Al sur, Irán, al norte, Georgia y Rusia. Armenia se sitúa en el centro, ofreciéndose como corredor de paz, de materias primas y energía.

Casi 50 líderes de todo el mundo se reúnen en Ereván, donde además se celebra la primera cumbre bilateral Armenia-UE. También es la primera vez que a esta reunión asiste un líder no europeo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y en este caso dice tanto quién está como las ausencias: el presidente estadounidense Donald Trump no está invitado a la fiesta. Sí asiste Mark Rutte, secretario general de la OTAN, porque la seguridad es otro de los temas principales de este encuentro.

La cumbre la presiden el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, el primer ministro armenio Nikol Pashinián y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde Ereván, mandan un mensaje a Moscú y a EE.UU.: puede haber otros caminos.

Macron elogia el acercamiento de Armenia a Europa El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido el impulsor de este encuentro, tras la invasión rusa de 2022. También ha elegido el lugar, poniendo de relieve su buena relación con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián. Anoche, Macron en la voz, Pashinián en la batería, y el presidente Vahagn Khatchatourian al piano, entonaban 'La Bohème', de Charles Aznavour, cantante francés de origen armenio. Recordaban así los lazos entre ambos países y su actual sintonía: Macron poco antes tenía palabras de alabanza para Armenia, por "Orientarse hacia Europa" y sus esfuerzos hacia la paz con Azerbaiyán. Ludovic MARIN / AFP

Armenia, un paso entre Europa y Asia No hay dudas de la posición geoestratégica de Armenia, entre Oriente y Occidente. La presidenta de la Comisión lo ha dicho claro: "Vuestra iniciativa Carreteras para la Paz tiene el potencial de conectar Europa con el Cáucaso y Asia Central. Estamos preparados para trabajar en reconstruir puntos de cruce fronterizos cuando se abran a vuestros países vecinos. Sabemos lo importante que es para Armenia estar bien integrados en la red de transportes regional". Para Armenia, y para Europa. "Armenia puede convertirse en un nudo regional para nuevas rutas comerciales globales, especialmente de materias primas", ha explicado Von der Leyen. Ha anunciado que Bruselas está dispuesta a invertir en infraestructuras de transporte de mercancías e hidrocarburos, a través del mar Negro, y para conectar la red digital armenia con la europea. Ya hay 2.500 millones de euros en marcha de inversiones europeas.

Rusia le vende gas más barato a Armenia En 2025 Armenia aceleró sus pasos hacia la UE, con la aprobación en el parlamento en marzo el inicio de las negociaciones para la adhesión. Desde entonces ha habido acuerdos y reuniones con los líderes europeos. Pero Armenia sigue siendo miembro de la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia. Rusia tiene bases militares en el país, y sobre todo, le vende gas mucho más barato. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha elogiado "la oportunidad histórica de acercar a Armenia a la UE". También Von der Leyen ha valorado el acercamiento a la UE, pese a las reticencias rusas. Pashinián, que buscará la reelección el próximo 7 de junio, tiene sin duda el apoyo europeo. En la oposición, Samvel Karapetián, un oligarca bajo arresto domiciliario con lazos con Moscú. Pashinián ha tenido recientemente un enfrentamiento con el presidente ruso Vladímir Putin, a quien ha recordado que Armenia es un país democrático. Poco antes de la cumbre, el defensor del consumidor ruso suspendió la importación de agua armenia Dzhermuk por motivos sanitarios.