Sánchez hace una parada en Ankara por un imprevisto en su avión cuando viajaba a una cumbre de la UE en Armenia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a aterrizar este domingo en Ankara (Turquía) por un imprevisto de carácter técnico en su avión cuando asistía a la Cumbre de la Comunidad Política Europea que se va a celebrar en Armenia, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

El Avión Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto a su delegación había partido de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde.

Tras detectar este imprevisto, se ha decidido que la delegación española pase la noche en Ankara antes de reanudar el lunes a primera hora el viaje a Armenia. Y al término de la cumbre, volverá también el mismo lunes a Madrid.

El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería.

En esa ocasión, el presidente del Gobierno intervino en la reunión de forma telemática.

Una cumbre para mandar un mensaje de fuerza y unidad a EE.UU. y Rusia En lo que respecta a la reunión, con esta cumbre en Armenia, país fronterizo con Irán, la Unión Europea (UE) quiere enviar un mensaje de fortaleza y unidad tanto a Estados Unidos como a Rusia. Además, por primera vez en esta cumbre participará el primer ministro de Canadá, Mark Carney. A esta reunión han sido invitados 48 países (los miembros del bloque comunitario y otra veintena más), tras lo que al día siguiente los Veintisiete celebrarán una segunda cumbre bilateral con el país anfitrión, que intenta reducir su dependencia del Kremlin. La UE ha seguido adelante con sus planes de reunirse en la capital armenia pese al estallido de la guerra en la vecina Irán, ya que Teherán mantiene buenas relaciones con Yereván.