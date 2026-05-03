Sánchez hace una parada en Ankara por un imprevisto en su avión cuando viajaba a una cumbre de la UE en Armenia
- La delegación española pasará la noche en Ankara y retomará el lunes a primera hora de la mañana el viaje
- Sánchez asiste a la Cumbre de la Comunidad Política Europea en plena tensión con EE.UU. y Rusia por las guerras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a aterrizar este domingo en Ankara (Turquía) por un imprevisto de carácter técnico en su avión cuando asistía a la Cumbre de la Comunidad Política Europea que se va a celebrar en Armenia, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
El Avión Airbus A310 en el que se desplazaba Sánchez junto a su delegación había partido de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde.
Tras detectar este imprevisto, se ha decidido que la delegación española pase la noche en Ankara antes de reanudar el lunes a primera hora el viaje a Armenia. Y al término de la cumbre, volverá también el mismo lunes a Madrid.
El último incidente con un avión oficial que hizo que el presidente del Gobierno tuviera que cambiar su agenda ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Falcon en el que volaba a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania tuviera que regresar a mitad de camino a causa de una avería.
En esa ocasión, el presidente del Gobierno intervino en la reunión de forma telemática.
Una cumbre para mandar un mensaje de fuerza y unidad a EE.UU. y Rusia
En lo que respecta a la reunión, con esta cumbre en Armenia, país fronterizo con Irán, la Unión Europea (UE) quiere enviar un mensaje de fortaleza y unidad tanto a Estados Unidos como a Rusia. Además, por primera vez en esta cumbre participará el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
A esta reunión han sido invitados 48 países (los miembros del bloque comunitario y otra veintena más), tras lo que al día siguiente los Veintisiete celebrarán una segunda cumbre bilateral con el país anfitrión, que intenta reducir su dependencia del Kremlin.
La UE ha seguido adelante con sus planes de reunirse en la capital armenia pese al estallido de la guerra en la vecina Irán, ya que Teherán mantiene buenas relaciones con Yereván.
UE-Canadá, un nuevo eje transatlántico
Se trata de la octava cumbre de la CPE, foro creado en 2022, poco después del comienzo de la guerra en Ucrania. De hecho, prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo. En esta ocasión el lema de la reunión será "Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa".
La mayor novedad es la presencia de Carney, el primer mandatario no europeo invitado a la reunión. Fuentes comunitarias han destacado a Efe que "las razones son evidentes", ya que Canadá comparte con Europa la misma visión sobre geopolítica y seguridad y la creencia en un orden internacional basado en normas y anclado en el derecho internacional y el multilateralismo.
Todo, en contraposición con la política exterior del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras su acercamiento a Rusia, sus críticas a la OTAN y su decisión de elevar el 25% el arancel a los coches y camiones fabricados en la UE tras acusar el viernes al bloque de incumplir el pacto comercial.
Mientras Trump habla por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, los europeos y Canadá hablarán de "reforzar la seguridad colectiva" y mostrarán su firme apoyo a Ucrania (su presidente, Volodímir Zelenski, viajará a Yereván) en el quinto año de guerra.
A su vez, la crisis en Oriente Medio "obviamente estará presente en la mente de todos, sobre todo por la ubicación de la cumbre, y más aún si tenemos en cuenta las implicaciones en materia de energía y conectividad", añadió la fuente comunitaria.
No es casualidad que la reunión de la CPE se celebre en Armenia, país que celebrará el 7 de junio unas cruciales elecciones legislativas en la que el actual primer ministro, Nikol Pashinián, buscará la reelección, y que, según fuentes comunitarias, se está reorientando geográficamente, de forma gradual y paulatina, hacia Occidente”.