Los viajes del Falcon: ¿quién puede volar en estos aviones y cómo seguir su recorrido?

En el contexto de la crisis abierta en el PSOE por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre una presunta trama de mordidas en la que aparece implicado el que era secretario de organización del partido, Santos Cerdán, se han difundido en redes sociales mensajes que sitúan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajando en el avión Falcon a diferentes lugares, entre ellos Marruecos. En VerificaRTVE explicamos qué autoridades vuelan en estas aeronaves del Ejército del Aire, qué aviones forman esta flota y cómo se puede seguir su recorrido.

Una publicación de X, compartida más de 4.700 veces desde el 13 de junio, muestra el mapa de un vuelo con salida en Madrid. "El Falcon de Sánchez se dirige a ¿Marruecos? después de dar muchas vueltas extrañas en Almería. ¿Vas a ver a Mohammed, Pedro?", leemos en el texto. La imagen incluye una serie de datos como el modelo de aeronave, el código de vuelo, el horario de salida, la distancia recorrida o el gasto de combustible. En esta red social encontramos, en las mismas fechas, otras publicaciones que sugieren que el Falcon del presidente del Gobierno ha aparecido en Luxemburgo o que se dirige al desierto del Sáhara.

El Falcon no viajó a Marruecos, ese vuelo regresó a su base de Torrejón de Ardoz. La imagen que incluye este mensaje de X es una captura del portal Falcondespega.es, que, según su propia descripción, pretende "auditar y documentar" los vuelos de los aviones oficiales. En esa captura mostraban un vuelo de un Falcon 900 con matrícula T.18-4 que salió desde Torrejón de Ardoz el viernes 13 de junio a las 10:51 y que, a la hora en la que se compartió el mensaje, se situaba sobre la provincia de Almería, aunque no había aterrizado. Según el mismo portal, al igual que muestra el radar de Flightaware, este vuelo regresó a su base en Torrejón de Ardoz a las 13:09 sin salir de territorio español en ningún momento. Además, en la imagen de redes se aprecia el código LINCE01, un indicativo que el Ejército del Aire solo utiliza para vuelos dentro de territorio nacional. Para vuelos exteriores, se utiliza el código AME (Aeronave Militar Española).

Las funciones del Ala 45 no se limitan a transporte de autoridades, sino que también abarcan "el traslado de tropas a zona de operaciones " en el extranjero y las misiones de "aeroevacuación médica". Linces como el A310 participaron en la repatriación de personas afectadas por el virus del Ébola y prestaron ayuda humanitaria en el terremoto de Nepal, en abril de 2015, y en los incendios de Chile, de febrero de 2017, según el Ejército del Aire. En abril de este año, el Ala 45 adquirió un Airbus A-330 MRTT una aeronave especializada en reabastecimiento en vuelo y que también puede hacer transporte de tropas y aeroevacuaciones médicas.

Como explica el Ejército del Aire y del Espacio , la misión principal del Ala 45 "es el transporte de autoridades, al servicio de la Casa Real y de los máximos dignatarios del Gobierno español". Por tanto, estos aviones no prestan servicio únicamente al presidente del Gobierno : también pueden trasladar en viaje oficial a ministros del Gobierno e incluso a secretarios de Estado. También tienen acceso los miembros de la Casa Real, como el rey Felipe, la reina Letizia o la princesa Leonor.

Así puedes seguir los vuelos de los Falcon y los Airbus 310

Los vuelos de los siete aviones 'linces' que conforman el Ala 45 del Ejército del Aire pueden observarse a través de Internet gracias a aplicaciones de seguimiento de aeronaves militares como la web especializada Ads-B.nl. En este portal hay que introducir la matrícula del avión militar que queremos seguir. Para ver vuelos de un Falcon del Ala 45, debemos tener en cuenta que su matrícula comienza por T.18 y continúa con el número de unidad, por ejemplo T.18-1. Así puedes llegar hasta el registro y haciendo clic en el icono que pone en inglés vuelo puedes observar el recorrido. También puedes recurrir a aplicaciones de seguimiento de vuelos como FlightAware y Flightradar24 para observar estos desplazamientos, pero tendrás que contrastar los datos con las matrículas (T.18 para los Falcon y T.22 para los dos Airbus A310). En todo caso, hay que tener en cuenta que los vuelos de estos aviones en España tienen un indicativo que comienza por "Lince" y fuera de España cambian al indicativo AME seguido de cuatro cifras. No todos los vuelos de aviones militares aparecen en estas páginas de seguimiento de operaciones aéreas.

No existe ninguna ley que regule la utilización de estos aviones por parte de las autoridades. En respuesta parlamentaria, el Gobierno en 2020 publicó el listado de ministros que hicieron uso de los aviones del entonces llamado Grupo 45 durante ese año. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado en numerosas ocasiones a publicar el listado o el coste de viajes del presidente del Gobierno y de los ministros, basándose en la Ley de Transparencia de 2013. Esta resolución, de 2022, contiene el número de viajes efectuados en aviones oficiales por los distintos presidentes hasta esa fecha, desde la etapa de Felipe González (165 vuelos en catorce años), incluyendo también a José María Aznar (240 vuelos en ocho años), José Luis Rodríguez Zapatero (242 vuelos en siete años), Mariano Rajoy (148 vuelos en siete años) y Pedro Sánchez (612 vuelos entre 2018 y 2022).

No hay registros oficiales de estos vuelos y la Administración no informa de las personalidades que viajan en estos aviones. En la fecha de publicación de este artículo, no existe ningún registro oficial donde poder consultar datos sobre los viajes realizados por los Falcon. A día de hoy, solo se puede acceder a esta información a través de las citadas peticiones vía ley de transparencia. En 2018 el Gobierno se negó a facilitar información amparándose en la ley de secretos oficiales, asegurando que los movimientos de aeronaves militares "tienen la consideración de materia clasificada", tal y como leemos en la respuesta a una pregunta escrita en el Congreso formulada por el PP.