Los líderes europeos respaldan el acercamiento de Armenia a Occidente en una cumbre marcada por la guerra de Irán

La VIII cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), creada por el presidente francés Emmanuel Macron tras la invasión rusa de Ucrania, acoge a 48 países europeos y Canadá, en el Complejo Karen Demirchián de Ereván. La presiden el primer ministro armenio Nikol Pashinián, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la han calificado de "histórica". En buena parte, por la mayor novedad de este encuentro: la presencia del primer ministro canadiense Mark Carney. Es la primera vez que asiste un líder no europeo. Carney ha dicho que es lógico que su país sea el primero en sumarse, porque son "los más europeos de los países no europeos". Ha recordado que Europa y Canadá comparten "historia, valores y confianza".

“🔴Los países de la UE, la mayoría del resto europeos no comunitarios y Canadá se reúnen en Ereván, capital de Armenia



▪️A un mes de elecciones en el país, la celebración muestra el acercamiento a Europa pese a su dependencia con Rusia



🎙️@DavidVidueiro, enviado especial a Ereván pic.twitter.com/I41zz2Qr8s“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 4, 2026

El presidente francés, Emmanuel Macron, creó este foro en 2022 para reunir prácticamente a todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia. A su llegada, ha abogado por una apertura "coordinada" del estrecho de Ormuz entre Irán y EE.UU.

Macron se mostró escéptico respecto a la nueva operación anunciada por Washington para desbloquear el paso, al considerar que su marco es "poco claro", y ha insistido en la necesidad de un acuerdo que restablezca la circulación.

También asisten los primeros ministros del Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con un mensaje de avanzar hacia la paz en Oriente Medio.

“Ya en Ereván, Armenia, para participar junto a más de 45 países en la Cumbre de la Comunidad Política Europea. Un foro donde defenderemos la paz y la democracia, bienes públicos globales cada vez más amenazados.



Unidad en nuestros valores. Coherencia en nuestras decisiones. Los… pic.twitter.com/i6hmgBrnks“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 4, 2026

Sánchez llegó a Ereván procedente de Ankara, donde tuvo que pernoctar debido a un incidente técnico en el avión en el que se desplazaba este domingo desde Madrid y que le obligó a aterrizar en Turquía y retrasar su llegada a la capital armenia. Sánchez participa en una mesa redonda sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas copresidida por Francia y Moldavia, centrada en la manipulación informativa extranjera.

Kallas aboga por reforzar el pilar europeo de la OTAN Otro de los temas que sobrevuelan esta cumbre es el anuncio del Departamento de Guerra de EE.UU. de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, a su llegada a Ereván, ha dicho que es "sorprendente", y que Europa "tiene que hacer más para reforzar realmente el pilar europeo de la OTAN". Merz afirma que la retirada parcial de soldados de EE.UU. de Alemania "no tiene relación" con sus críticas sobre Irán RTVE.es/EFE La jefa de la diplomacia comunitaria ha añadido que las fuerzas estadounidenses, también presentes en España, "no sólo están en Europa para proteger los intereses europeos sino también los estadounidenses". El anuncio se produjo después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la supuesta falta de una estrategia de salida de Washington en su conflicto con Irán y la "humillación" a la que somete, en su opinión, el régimen de Teherán a todo EE.UU. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, no ha querido comentar esa "situación concreta", pero ha dicho que "EE.UU. está decepcionado por la reacción europea frente a la situación actual de Oriente Medio". Y ha añadido que los aliados europeos han “captado el mensaje” y que "en lo que respecta a las solicitudes bilaterales de bases y al apoyo logístico, se está cumpliendo lo prometido”, ha agregado.

Ucrania sigue su camino hacia la UE También está en la capital armenia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ya asistió a la cumbre celebrada hace un año en Dinamarca. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha compartido en redes sociales una imagen de una reunión auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que también aparecen el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el canadiense, Mark Carney, junto a Zelenski. "Reunión oportuna", escribe, e insiste en que siguen trabajando por la paz, y que "el futuro de Ucrania está en la UE". Zelenski ha pedido "una voz común europea" para negociar con Rusia, pide continuar comprando armamento estadounidense y subraya que el primer tramo de la ayuda de 90.000 millones irá a la producción conjunta de drones. “🔴 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insiste desde la cumbre europea de Ereván en continuar comprando armamento estadounidense y forjar "una sola voz" para negociar con Rusia



▪️Subraya que parte de la ayuda de 90.000 millones irá a la producción conjunta de drones



🎙️… pic.twitter.com/z7QLHWAkxh“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 4, 2026 Es la primera vez que acude un representante de un país no europeo, Carney, cuya invitación responde a la apuesta por el multilateralismo que comparte con la UE. Las grandes ausencias son el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Otro de los temas sobre la mesa es la conectividad, ya que el Cáucaso forma parte del corredor del medio, que permitirá a la UE recibir artículos e hidrocarburos de China y Asia Central a través del mar Caspio eludiendo territorio ruso e iraní. Esta cumbre también se ve como un espaldarazo a Pashinián, que buscará la reelección en las elecciones legislativas armenias del próximo 7 de junio pese a las presiones y la injerencia del Kremlin.