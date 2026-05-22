Alexia Putellas acapara la atención del mundo del fútbol en la previa de la final de la Champions femenina

Un Mundial, dos balones de Oro, tres Champions. Una grave lesión superada, dos decepciones con la selección en los Juegos de París 2024 y en la final de la Euro 2025, otras tres finales europeas perdidas con el Barça. Un nuevo cuadruplete a la vista...

La trayectoria y los éxitos de Alexia Putellas apabullan. Su impacto en el mundo del fútbol también, y no solo en España, también en el mundo, como ha quedado patente este viernes en la víspera de la final de la Liga de Campeones que van a disputar el Oslo el FC Barcelona y el OL Lyonnes.

““

La capitana azulgrana ha sido la futbolista que más peticiones ha recibido de los medios que cubren este acontecimiento, más incluso que las mujeres que tienen casi todos los récords de la Champions, otras dos leyendas como la francesa Wendie Renard y la noruega Ada Hegerberg.

Antes de la rueda de prensa, los organizadores programaron hasta seis entrevistas personalizadas con distintos medios internacionales a la centrocampista culé. De hecho, en ese planning la UEFA añadió la advertencia de "si da tiempo" antes de la última de las citas de Putellas, que fue atendiendo siempre con una sonrisa en español, en catalán y en un inglés cada vez más fluido.

Luego, la sala de prensa casi se quedó pequeña ante la creciente expectación de esta competición, para la que la UEFA ha acreditado a más de 400 profesionales de los medios de comunicación.