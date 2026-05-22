Alexia Putellas acapara la atención del mundo del fútbol en la previa de la final de la Champions femenina
- La estrella del Barcelona ha sido la jugadora más demandada por la prensa en Oslo
- Final de la Champions femenina en directo este sábado a las 18.00 h. en La 1 y RTVE Play
Un Mundial, dos balones de Oro, tres Champions. Una grave lesión superada, dos decepciones con la selección en los Juegos de París 2024 y en la final de la Euro 2025, otras tres finales europeas perdidas con el Barça. Un nuevo cuadruplete a la vista...
La trayectoria y los éxitos de Alexia Putellas apabullan. Su impacto en el mundo del fútbol también, y no solo en España, también en el mundo, como ha quedado patente este viernes en la víspera de la final de la Liga de Campeones que van a disputar el Oslo el FC Barcelona y el OL Lyonnes.
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La capitana azulgrana ha sido la futbolista que más peticiones ha recibido de los medios que cubren este acontecimiento, más incluso que las mujeres que tienen casi todos los récords de la Champions, otras dos leyendas como la francesa Wendie Renard y la noruega Ada Hegerberg.
Antes de la rueda de prensa, los organizadores programaron hasta seis entrevistas personalizadas con distintos medios internacionales a la centrocampista culé. De hecho, en ese planning la UEFA añadió la advertencia de "si da tiempo" antes de la última de las citas de Putellas, que fue atendiendo siempre con una sonrisa en español, en catalán y en un inglés cada vez más fluido.
Luego, la sala de prensa casi se quedó pequeña ante la creciente expectación de esta competición, para la que la UEFA ha acreditado a más de 400 profesionales de los medios de comunicación.
La mejor atacante de la Champions, ante una final "especial"
Alexia compareció junto a la ídolo local Caroline Graham Hansen, pero atendió más del doble de preguntas con mucha tranquilidad. No ha hablado de su futuro, pero se ha mostrado muy ilusionada ante este último partido de la temporada. La barcelonesa ha reiterado que será una final "especial" en particular por las dificultades que han afrontado esta campaña, que comenzaron todavía "dolidas" por la derrota en la final de Lisboa y con una plantilla "corta" por las salidas y las lesiones largas de jugadoras clave.
La internacional con más partidos en la absoluta ha destacado también el paso al frente que han dado las jóvenes y el trabajo de la cantera y la "energía" que transmitió la afición en el Camp Nou en las eliminatorias de esta Champions. "Será importante sentirlo también en la final", ha concluido Alexia.
Un encuentro al que la de Mollet del Vallès , de 32 años, llega en un gran momento. Sus estadísticas de la Champions indican que es la mejor atacante. Según los datos de Opta, nadie ha participado en tantos goles como ella (14: ocho marcados por ella misma y seis asistencias), es la líder en remates (36) y ha creado la mayor cantidad de ocasiones con balón en juego (33).
Y también puede asustar al rival el hecho de que haya marcado ya en tres finales anteriores. Ahora, quiere poner el broche de oro en su 14ª temporada como blaugrana con la cuarta Champions. Un espectáculo que podrá verse en directo a través de 22 cadenas en todo el mundo, seis más que el año pasado.