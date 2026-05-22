Pere Romeu desafía al rey de Europa: “etiquetas fuera”

El Barça ya está listo para volver a pelear por Europa. El conjunto azulgrana se enfrenta este sábado al OL Lyonnes en la final de la Champions femenina en Oslo, en un duelo que medirá a los dos gigantes del continente y que, además, estará marcado por el reencuentro con Jonatan Giráldez, ahora técnico del equipo francés.

Los detalles van a decidir En la previa del partido, Pere Romeu evitó cualquier discurso triunfalista y dejó claro que el favoritismo no cuenta en una final de este nivel. “Etiquetas fuera; humildad, trabajo y rendimiento”, resumió el entrenador azulgrana desde el Ullevaal Stadion. El técnico aseguró que el equipo tiene “muy definido” el plan de partido, aunque recordó que este tipo de encuentros obligan a adaptarse constantemente a diferentes escenarios. “Los detalles van a ser muy importantes. Ganará quien consiga dominar más momentos del partido”, explicó. Romeu también destacó el crecimiento competitivo del Barça durante esta temporada, especialmente tras haber convivido con lesiones importantes y la irrupción de varias jugadoras jóvenes en partidos de máxima exigencia. “Veo un equipo más maduro y con más capacidad para cambiar cosas durante los partidos”, señaló.

La final más igualada Quien también incidió en la igualdad entre ambos equipos fue Alexia Putellas. La capitana considera que esta es la final más equilibrada de todas las disputadas entre Barça y Lyon en los últimos años. “Probablemente es la final en la que ambos equipos llegamos más igualados”, reconoció la doble Balón de Oro, que recordó la evolución del conjunto azulgrana desde aquella primera final perdida ante el club francés en 2019. Alexia insistió además en que el Barça llega más preparado que la temporada pasada, cuando cayó ante el Arsenal en Lisboa. “Somos un equipo más maduro y experto para afrontar esta final”, afirmó. La centrocampista quiso además poner en valor el recorrido del proyecto del club más allá del resultado del sábado, defendiendo la continuidad competitiva del equipo en Europa como uno de sus grandes éxitos.