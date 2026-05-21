Barcelona - Lyonnes, duelo de estrellas noruegas en la final de la Champions

Caroline Graham Hansen y Ada Hegerberg son de la misma quinta, la de 1995. Ahora, 31 años después, estas dos grandes futbolistas noruegas se enfrentan en la final de la Champions defendiendo los colores del FC Barcelona y del OL Lyonnes. Los dos mejores equipos europeos tienen además a otras jugadoras del país escandinavo en sus filas. Y encima el partido es en Oslo.

Son demasiadas casualidades y para contar esta historia hay que remontarse a la década de los 90, cuando este deporte era básicamente una cosa de mujeres de Estados Unidos y el norte de Europa.

Noruega había sido subcampeona en el primer Mundial femenino de la historia, en 1991, que ganó EE.UU. En la siguiente edición, la selección nórdica se tomó la revancha de las americanas en semifinales y se impuso a la poderosa Alemania en el partido por el título, que se disputó en la vecina Suecia, otro de los países donde el fútbol femenino tiene más tradición.

Eso tampoco es casual, obviamente, porque las sociedades nórdicas eran entonces –y siguen siendo ahora– referencia en igualdad de género gracias a su ‘estado del bienestar’.

Ada Hegerberg, la gran figura noruega En ese contexto no es de extrañar que las noruegas hayan sido pioneras en el fútbol. Y quizá el símbolo más potente fue el primer Balón de Oro en categoría femenino concedido en 2018 a Ada Hegerberg. La delantera, que nació justo un mes después de aquel primer y único Mundial de la historia de Noruega –tanto en hombres como en mujeres– fue progresando y con 18 años dio el salto a la Bundesliga. Pasó temporada y media con el Potsdam, con el que debutó en la Liga de Campeones. Y en 2014 fichó por el Olympiqe de Lyon, el club francés que había empezado a disputar la hegemonía a los alemanes. Y con la aportación fundamental de Hegerberg, el equipo francés logró seis títulos de Champions más para totalizar ocho, de largo el que más tiene. En estas 12 temporadas con las ‘Fenottes’, la delantera ha ido rompiendo además todos los récords goleadores y suma 65 tantos en la máxima competición continental. Además, llega en forma a esta nueva la final, como demostró el pasado fin de semana con un triplete en los últimos minutos en Liga francesa.