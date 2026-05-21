Barcelona - Lyonnes, duelo de estrellas noruegas en la final de la Champions
- Caroline Graham Hansen y Ada Hegerberg, dos símbolos del fútbol femenino frente a frente en Oslo
- Final de la Champions femenina en directo este sábado a las 18.00 h. en La 1 y RTVE Play
Caroline Graham Hansen y Ada Hegerberg son de la misma quinta, la de 1995. Ahora, 31 años después, estas dos grandes futbolistas noruegas se enfrentan en la final de la Champions defendiendo los colores del FC Barcelona y del OL Lyonnes. Los dos mejores equipos europeos tienen además a otras jugadoras del país escandinavo en sus filas. Y encima el partido es en Oslo.
Son demasiadas casualidades y para contar esta historia hay que remontarse a la década de los 90, cuando este deporte era básicamente una cosa de mujeres de Estados Unidos y el norte de Europa.
Noruega había sido subcampeona en el primer Mundial femenino de la historia, en 1991, que ganó EE.UU. En la siguiente edición, la selección nórdica se tomó la revancha de las americanas en semifinales y se impuso a la poderosa Alemania en el partido por el título, que se disputó en la vecina Suecia, otro de los países donde el fútbol femenino tiene más tradición.
Eso tampoco es casual, obviamente, porque las sociedades nórdicas eran entonces –y siguen siendo ahora– referencia en igualdad de género gracias a su ‘estado del bienestar’.
Ada Hegerberg, la gran figura noruega
En ese contexto no es de extrañar que las noruegas hayan sido pioneras en el fútbol. Y quizá el símbolo más potente fue el primer Balón de Oro en categoría femenino concedido en 2018 a Ada Hegerberg. La delantera, que nació justo un mes después de aquel primer y único Mundial de la historia de Noruega –tanto en hombres como en mujeres– fue progresando y con 18 años dio el salto a la Bundesliga. Pasó temporada y media con el Potsdam, con el que debutó en la Liga de Campeones.
Y en 2014 fichó por el Olympiqe de Lyon, el club francés que había empezado a disputar la hegemonía a los alemanes. Y con la aportación fundamental de Hegerberg, el equipo francés logró seis títulos de Champions más para totalizar ocho, de largo el que más tiene.
En estas 12 temporadas con las ‘Fenottes’, la delantera ha ido rompiendo además todos los récords goleadores y suma 65 tantos en la máxima competición continental. Además, llega en forma a esta nueva la final, como demostró el pasado fin de semana con un triplete en los últimos minutos en Liga francesa.
Graham Hansen y el sueño culé de una niña de Oslo
No puede decir lo mismo la azulgrana Caroline Graham Hansen, que se perdió por una pequeña lesión la final de la Copa de la Reina el pasado fin de semana. En todo caso, ‘Caro’ se enfrenta a una cita muy especial en este duelo Barcelona - Lyonnes en Oslo, su ciudad natal.
La extremo noruega tiene otra trayectoria remarcable y en ciertos aspectos comparable a la de Hegerberg. Como ella, pasó por la Bundesliga y ha superado un rosario de lesiones. De hecho, Hansen admitió que estuvo cerca de decir adiós al fútbol tras su amargo paso por el Wolfsburgo –con el que quedó dos años subcampeona de la Champions–.
Pero en 2019 empezó una nueva aventura en Barcelona que ha resultado increíble. Llegó en la temporada de la pandemia y enseguida se convirtió en un puntal de un conjunto que estaba creciendo muchísimo. Aficionada culé desde niña, Hansen ha levantado en estas siete campañas infinidad de títulos, entre ellos las tres Copas de Europa del Barça. Y en 2024 quedó segunda en la votación al Balón de Oro.
Hansen fue la primera futbolista noruega –hombre o mujer– de la historia del Barça y abrió las puertas a otras. Ahora, en la plantilla del equipo está la prometedora Martine Fenger (19 años). Y entre 2021 y 2025 estuvo Ingrid Engen... que se fue precisamente al OL Lyonnes para estrenar esta temporada proyecto autónomo e identidad diferenciada de la del histórico equipo masculino de la ciudad.
Engen, de 28 años, mantiene una relación sentimental con su excompañera de vestuario Mapi León, con la que seguramente se medirá este sábado en el césped del Ullevaal Stadion.
Y aún hay más. Las ‘Leonas’ tienen también a otra jovencísima noruega en su plantilla, Elida Kolbjørnsen (17 años). Protagonismo local garantizado.