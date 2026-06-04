Los profesores catalanes rechazan el preacuerdo con la Generalitat y mantienen la huelga

Un 65,1% de los profesores catalanes llamados a votar en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical ha rechazado el preacuerdo firmado la semana pasada por la Generalitat de Cataluña y los sindicatos CC.OO., UGT, Ustec y Professors de Secundària (Aspepc-sps), que habían pedido votar a favor.

Desde el lunes a las 12:00 horas y hasta este jueves a la misma hora, la consulta ha recibido 60.686 votos de docentes de Cataluña -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, lo que sitúa la participación en el 61%.

Con este 'no' al preacuerdo, los docentes mantienen la huelga convocada para este viernes y no descartan nuevas acciones, incluso una huelga indefinida.

El preacuerdo, que los docentes consideran "insuficiente", contempla un nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales para todos los profesores, más de 6.000 nuevas dotaciones en cuatro años y 5.000 nuevas cátedras en dos años, entre otros aspectos. Estos cambios incrementaban de 2.000 a 2.726 millones el presupuesto del acuerdo, que supone 599,50 euros más en Primaria y 633,58 euros más en Secundaria, teniendo en cuenta la parte autonómica y la estatal en el plazo de cuatro años.

Con el resultado de la consulta, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha instado al Departamento de Educación a mejorar el preacuerdo y ha animado al colectivo a participar en el paro convocado este viernes en toda Cataluña.

AspepcÀSps firmará el preacuerdo pero avisa: "La lucha no acaba" El sindicato de profesores de Secundaria AspepcÀSps, el segundo en representación en la educación en Cataluña, ha afirmado que sí que firmará el preacuerdo educativo porque su afiliación lo ha validado, pero deja claro que "la lucha no acaba aquí". El sindicato "toma nota" de que más de un tercio de la afiliación ha rechazado este preacuerdo y afirma que no desatenderá las demandas exigidas. "Estamos convencidos de que las huelgas deben servir para ganar mejoras concretas. Nunca, ninguna huelga educativa en Cataluña había conseguido tanto. El acuerdo catalán no es ideal, pero es digno si lo comparamos con lo que se ha conseguido en otras comunidades", afirma.