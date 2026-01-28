Este vídeo de una vía de tren con "tornillos flojos" en Llerena (Extremadura) es de 2019

Tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en redes sociales y portales de Internet difunden un vídeo en el que un pastor graba unas vías de tren con traviesas de madera en Llerena (Extremadura) y denuncia que tienen los "tornillos flojos". Es engañoso. La grabación se registra en 2019 y las traviesas de madera fueron sustituidas por otras de hormigón en octubre del mismo año.

"Óscar Puente, me ha llegado un mensaje para usted...", leemos en un mensaje compartido más de 3.000 veces desde el 25 de enero en la red social X. La publicación adjunta un vídeo de más de tres minutos de duración atribuido a un pastor que graba unas vías de tren de madera "en la entrada de Llerena" y se queja de que tienen "los tornillos flojos". En YouTube difunden la misma grabación el 26 de enero de 2026 con la siguiente descripción: "Terrible: un PASTOR ESTALLA y muestra cómo están las VÍAS". Un portal digital publica las imágenes el mismo día con este titular: "Un pastor desmonta a Óscar Puente con un video del deterioro de las vías".

Este vídeo de una vía de tren con traviesas de madera no es actual, se registra en 2019, cuando Óscar Puente todavía no era ministro de Transportes. El responsable de este Ministerio, entonces llamado Ministerio de Fomento, era José Luis Ábalos (2018-2021). A través de una búsqueda inversa de imagen, comprobamos que la grabación circula en Internet desde el 6 de enero de 2019. Ese día, el diario El Mundo publicó una versión más corta en su canal de YouTube e informó de que "un vecino" grabó "un vídeo de las vías del tren de Extremadura a su paso por Llerena (Badajoz)". El periódico ABC difundió las mismas imágenes una semana más tarde explicando que las había tomado "un vecino de Llerena" y que mostraban "traviesas viejas y rotas y con los tornillos flojos".