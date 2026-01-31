Belarra y Montero defienden la regularización de migrantes y reclaman su derecho al voto: "Papeles son derechos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada, Irene Montero, han defendido este sábado la regularización de 500.000 inmigrantes impulsada por el Gobierno tras el acuerdo con su formación.

"Papeles son derechos. Esto no va de inmigración, va de esclavitud, de que a las personas hay que tratarlas como personas. Ningún ser humano es ilegal", ha defendido Montero en un mitin de campaña de las elecciones aragonesas en la que han acompañado a su candidata María Goiokoetxea.

Con una puesta en escena perfectamente planificada, Belarra ha mostrado un pequeño bote de pócimas de juguete. "Llevo toda la semana recogiendo en este bote lágrimas de facha", ha enseñado la líder de la formación 'morada'. "Están rabiosos, querían a la gente migrante sin derechos y en trabajos de mierda, con Podemos no", ha expresado.

"Ahora vamos a por el voto y teoría del reemplazo de fachas" "Rabian porque señoritos como Abascal quieren pasearse en caballo por Extremadura como un macho ibérico porque eso de lavar los platos no le pega", ha añadido por su parte Montero. "A las personas migrantes y racializadas, por favor, no nos dejen solas: claro que queremos que voten. Hemos conseguido papeles y ahora vamos a por la nacionalidad y a por el voto. Y ojalá a por la teoría del reemplazo de fachas, de racistas y vividores", ha añadido exaltada Montero. En clave nacional, tanto Montero como Belarra han tenido palabras para criticar la gestión del actual presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, que además se presenta a la reelección. "Están traspasando todos los recursos a la sanidad privada y educación privada", ha proclamado Belarra.

Críticas a Azcón y los centros de datos: "Son el trasvase del Ebro 2.0" "El 8-F hay que salir a defender Aragón, la tierra y su gente. Para cerrar esos centros de datos que no dejan ninguna riqueza en esta tierra y que solo os roban vuestra agua. Es el trasvase del Ebro 2.0", ha criticado Belarra. Un término que también ha empleado Montero instantes después, que ha acusado al presidente de Aragón de ser "Azcón-Quirón". "No quiere hospitales, quiere centros comerciales", ha añadido. Para la líder de Podemos "en estas elecciones la izquierda aragonesa se va a poner en pie" porque la formación morada tiene la "candidata que representa mejor que nadie a Podemos: gente común y de la calle".