Alegría se conjura para evitar un Gobierno del PP "maniatado" por Vox en Aragón: "Quiero ser la próxima presidenta"

Pilar Alegría está determinada en su marcha del Ejecutivo de Pedro Sánchez para arrebatarle al Partido Popular el Gobierno de Aragón. "Quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses", ha proclamado en un acto del PSOE en su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza), desde donde ha llamado a "decir basta" al actual presidente aragonés, Jorge Azcón, y su "proyecto fallido". Así, se ha conminado a evitar un Gobierno 'popular' "maniatado" por Vox.

"Este es el discurso más importante de toda mi trayectoria, sin duda", ha comenzado diciendo la todavía ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España. Allí, ante sus vecinos, que la conocen solo como "Pili", la hija de sus padres y hermana de sus hermanos, se ha mostrado "profundamente emocionada" y ha admitido su "vértigo" por el salto para concurrir en las urnas de Aragón. Pero, sobre todo, se ha mostrado consciente de la "responsabilidad" que ello supone.

Ha dicho también ser "consciente" de los "momentos difíciles" que está atravesando el Partido Socialista, salpicado por diversos casos de corrupción y de acoso sexual, pero ha insistido en que los socialistas han respondido "reconociendo los errores", pidiendo "disculpas" y "haciéndose cargo": "Rectificando y, sobre todo, siguiendo trabajando para mejorar, y siempre con la mirada puesta al frente".

Ha defendido que, mientras que la "política útil" mejora la vida de los ciudadanos, éstos "saben qué supone para sus vidas" un Gobierno "de derecha y ultraderecha" en lugar de uno progresista.

Dicho esto, ha pedido la colaboración de todos para ser la próxima presidenta de Aragón, para no "resignarse" con "lo que hay" y para "pelar todos juntos para construir un Aragón donde quepan los sueños de todos". "Quiero ser la presidenta de todos, de los que me voten y de los que no", ha añadido, y ha prometido una política basada en el "diálogo", el "acuerdo" y la "convivencia".