Alegría se conjura para evitar un Gobierno del PP "maniatado" por Vox en Aragón: "Quiero ser la próxima presidenta"
- La todavía ministra y portavoz del Gobierno presenta su candidatura para disputarle el Gobierno a Jorge Azcón (PP)
- Promete "acuerdo", "diálogo" y "respeto" y carga contra el "proyecto fallido" de Azcón, a quien reta a un debate 'cara a cara'
Pilar Alegría está determinada en su marcha del Ejecutivo de Pedro Sánchez para arrebatarle al Partido Popular el Gobierno de Aragón. "Quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses", ha proclamado en un acto del PSOE en su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza), desde donde ha llamado a "decir basta" al actual presidente aragonés, Jorge Azcón, y su "proyecto fallido". Así, se ha conminado a evitar un Gobierno 'popular' "maniatado" por Vox.
"Este es el discurso más importante de toda mi trayectoria, sin duda", ha comenzado diciendo la todavía ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España. Allí, ante sus vecinos, que la conocen solo como "Pili", la hija de sus padres y hermana de sus hermanos, se ha mostrado "profundamente emocionada" y ha admitido su "vértigo" por el salto para concurrir en las urnas de Aragón. Pero, sobre todo, se ha mostrado consciente de la "responsabilidad" que ello supone.
Ha dicho también ser "consciente" de los "momentos difíciles" que está atravesando el Partido Socialista, salpicado por diversos casos de corrupción y de acoso sexual, pero ha insistido en que los socialistas han respondido "reconociendo los errores", pidiendo "disculpas" y "haciéndose cargo": "Rectificando y, sobre todo, siguiendo trabajando para mejorar, y siempre con la mirada puesta al frente".
Ha defendido que, mientras que la "política útil" mejora la vida de los ciudadanos, éstos "saben qué supone para sus vidas" un Gobierno "de derecha y ultraderecha" en lugar de uno progresista.
Dicho esto, ha pedido la colaboración de todos para ser la próxima presidenta de Aragón, para no "resignarse" con "lo que hay" y para "pelar todos juntos para construir un Aragón donde quepan los sueños de todos". "Quiero ser la presidenta de todos, de los que me voten y de los que no", ha añadido, y ha prometido una política basada en el "diálogo", el "acuerdo" y la "convivencia".
Llama a decir "basta" a Azcón y le reta a un debate 'cara a cara'
Alegría ha llamado a decir "basta" al Gobierno de Jorge Azcón, "basado en la confrontación", en los "recortes" y las "privatizaciones". Un ejecutivo, ha añadido, que "busca continuamente excusas para no hacerse cargo de los problemas de los aragoneses" y que está "en el trayecto de la destrucción". "Los intereses de los aragoneses están siempre detrás de los suyos personales, de los de su partido y de los de Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado. Y "un gobierno de la derecha maniatado por Vox", ha añadido, "solo entiende que los servicios públicos tienen sentido si se convierten en negocios privados".
Por todo, ha prometido un gobierno aragonés basado en "el acuerdo, el diálogo y el respeto", y a "poner fin al frentismo" y al "volumen del odio" y enfrentamiento con otros gobiernos autonómicos y con el Gobierno de España. "Volvamos a recuperar la concordia", ha dicho. "Tenemos propuestas serias frente a papel mojado", ha añadido.
Alegría ha retado a Azcón con un 'cara a cara' en un debate electoral a dos en la campaña de las elecciones, que serán el próximo 8 de febrero. Y a que explique "cuál es su proyecto fallido".
Tras narrar sus aspiraciones para el Gobierno de Aragón, Alegría ha hecho balance de su etapa al frente de uno de los ministerios "más importantes" que hay. "Para mí ha sido una experiencia absolutamente gratificante. He aprendido muchas cosas y también me he equivocado, soy consciente de ello", ha aseverado. Pero ha defendido que su trayectoria, siendo una mujer procedente de un pueblo de 440 habitantes, refleja la importancia de la justicia social y de la igualdad de oportunidades para todos, que ha dicho que a día de hoy no es real porque todavía mandan "los ceros de tu cuenta bancaria" y los orígenes.
Con todo, ha dicho haber cerrado su etapa como ministra "con orgullo y absoluta satisfacción". "La etapa más importante para mí es esta, este es el verdadero reto, lo que verdaderamente quería. Porque cuando Aragón llama, no se le hace esperar ni un minuto. Porque construir este Aragón, el Aragón del futuro, del progreso, de las esperanzas e ilusiones es mi verdadera ilusión", ha culminado.
Alegría da el primer paso así como candidata del PSOE de Aragón a las primarias del partido para disputar a Azcón la presidencia del gobierno autonómico. Su salida del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en los próximos días, precederá a la de otra ministra, María Jesús Montero, para concurrir en las elecciones en Andalucía de 2026. Por ahora, lo único que se sabe es que Sánchez optará por un perfil femenino para tomar el relevo de Alegría y no hará una remodelación del Gobierno más amplia, como le pide su socio de coalición, Sumar.