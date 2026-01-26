Elecciones en Aragón: cómo sé en qué colegio tengo que votar y cuándo me informan

Más de un millón de aragoneses están llamados a votar en las urnas el próximo 8 de febrero en unas elecciones inéditas, las primeras que se convocan de forma anticipada y por separado en Aragón desde que existe el Estado de las autonomías.

Los comicios se adelantaron por la imposibilidad del presidente autonómico, el 'popular' Jorge Azcón, de pactar con Vox unos presupuestos regionales. De esta forma, siguió la estela que abrió Extremadura en diciembre y adelantó los comicios en febrero, a la espera de mejorar su resultado y tener más libertad para gobernar sin depender del partido de Santiago Abascal. Pero solo los ciudadanos, con sus votos, pondrán a cada partido en su lugar.

¿Quiénes son los candidatos? A estas elecciones se presentan un total de 14 candidaturas, de las cuales ocho ya tienen representación parlamentaria. De lo que voten los ciudadanos, saldrán las nuevas Cortes de Aragón y sus 67 diputados autonómicos (39 corresponden a la circunscripción de Zaragoza, 14 a Huesca y otros 14 a Teruel). Respecto a los candidatos de las formaciones que tienen ya representación, Azcón encabeza la lista del PP con la aspiración de revalidar el cargo. El PSOE se presenta este año con la exministra de Educación Pilar Alegría a la cabeza, tomando el relevo del ya fallecido Javier Lambán; y Alejandro Nolasco repite como candidato de Vox Chunta Aragonesista, opta este año por el coportavoz de Sumar en el Congreso Jorge Pueyo, en lugar de José Luis Soro. Teruel Existe sí mantiene a su cabeza de lista y exdiputado en el Congreso, Tomás Guitarte. La candidata de Podemos-Alianza Verde este año es María Goikoextea, tras el fracaso en las negociaciones para la unidad de la izquierda. Por último, Alberto Izquierdo repite como candidato del PAR y Marta Abengochea se presenta por la candidatura de IU-Sumar.