'Fes-me viral' visita el 'Barcelona Gay Men's Chorus'
- Les parelles s'endinsen en un assaig i descobreixen la força d'un projecte inclusiu que combina orgull, lluentons i missatge
- Diumenge, 15 de març, a les 18:35h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea visita el 'Barcelona Gay Men's Chorus', una coral que va molt més enllà de la música. Durant un assaig que posa en valor l'energia col·lectiva i el compromís social del projecte, les parelles s'hi sumen per viure l'experiència des de dins i intentar crear un reel capaç de fer moure cossos i consciències.
Al cor del Barcelona Gay Men's Chorus no hi ha només música: hi ha valors, llibertat i molt de talent. Aquest grup de veus masculines canta, balla i interpreta grans shows per fer visible la diversitat i crear comunitat.
En aquest capítol, la Nerea es cola en un assaig del cor per conèixer tot el que s'hi cou. I no ho farà sola: l'acompanyen la Marta i la seva iaia Manoli, i en Martí i la seva àvia Tere, disposats a desafinar, ballar i emocionar-se en un dia que recordaran per sempre. A més, descobriran que allà també es canta amb les mans, gràcies a la Conxita, l'intèrpret de llengua de signes que dona veu visual a cada actuació. El que comença amb un simple escalfament vocal s'acabarà convertint en lluentons, coreografies i emoció compartida.