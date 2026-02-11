Doce películas españolas y diez iberoamericanas competirán en el 29 Festival de Málaga

Doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos competirán del 6 al 15 de marzo en el vigésimo noveno Festival de Cine en Español de Málaga, que contará además con una sección oficial fuera de concurso con otras veintiún películas, de ellas diecinueve españolas y dos iberoamericanas.

Competirán las cintas españolas Corredora, de Laura García Alonso; Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa; La buena hija, de Julia de Paz; Lapönia, de David Serrano; Mala bèstia, de Bárbara Farré; Mi querida señorita, de Fernando González Molina; Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz, Pizza Movies, de Carlo Padial, y Yo no moriré de amor, de Marta Matute.

Estos largometrajes españoles anunciados este miércoles por el director del Festival, Juan Antonio Vigar, se suman a los ya avanzados por el certamen: Calle Málaga, de Maryam Touzani (que será la película encargada de inaugurar el certamen); Altas Capacidades, de Víctor García León; y Después de Kim, de Ángeles González-Sinde.

Fotograma de 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde

Películas iberoamericanas a concurso A concurso estarán las producciones iberoamericanas Ángeles, de Paula Markovitch (México-Argentina); El guardián, de Nuria Ibáñez (México-España); El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso (México); Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato (Chile-Argentina-Italia); Juana, de Daniel Giménez Cacho (México), y La hija Cóndor, de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia-Perú-Uruguay). Completan la presencia iberoamericana en competición Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín (Chile-Argentina-España); Neurótica anónima, de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba), y las ya anunciadas El corazón del lobo, de Francisco J. Lombardi (Perú), y La mujer de la fila, de Benjamín Ávila (Argentina-España). Fotograma de 'Ángeles', de Paula Markovitch

Películas fuera de concurso Fuera de concurso se presentarán las españolas 9 lunas, de Patricia Ortega; A una isla de ti, de Alexis Morante; Andy, de Román Parrado; Auri, de Violeta Salama; Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarria; Casi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; Día de caza, de Pedro Aguilera; Dos días, de Gonzaga Manso; Femení Singular, de Xavi Puebla, y Hora y veinte, de Marc Romero. También estarán fuera de competición las películas españolas Hugo 24, de Luc Knowles; La familia Benetón +2, de Joaquín Mazón; Los justos, de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; Mallorca confidencial, de David Ilundain; Solos, de Guillermo Ríos; Todos los colores, de Beatriz de Silva; Un altre home, de David Moragas; Un hijo, de Nacho la Casa, y Viaje al país de los blancos, de Dani Sancho. La sección oficial fuera de concurso incluye asimismo los largometrajes iberoamericanos Bye bye paraíso, de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica-Colombia-Uruguay), y La casaca de Dios, de Fernan Miras (Argentina-EEUU). Fotograma de '9 lunas', de Patricia Ortega