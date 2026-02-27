Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí en el ¿incorruptible? jurado de 'Los justos'

Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí forman parte del ¿incorruptible? jurado de Los justos, la primera película de Jorge A. Lara y Fer Pérez, que se presentará en el festival de Málaga fuera de concurso. Una comedia de suspense participada por RTVE, que llegará a los cines el 30 de abril.

La película está protagonizada por los nueve miembros de un jurado popular que deliberan aislados un polémico caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto, nadie parece tener dudas… Hasta que reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Pero si quieren entrar en el juego, deberán alcanzar la unanimidad; algo que sacará a la luz las verdaderas causas pendientes de cada uno de los miembros del jurado.

Con una premisa tan provocadora como actual, la película sitúa al espectador ante una incómoda pregunta: ¿Qué harías si te ofrecieran un millón de euros por mirar a otro lado? Ambientada en el tenso escenario de un jurado popular, este largometraje se adentra en los dilemas morales que surgen cuando la codicia se interpone en el camino de la justicia.

Los Justos cuenta con un reparto de lujo encabezado por Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí. El elenco se completa con Vito Sanz, Ane Gabarain, Marina Guerola, Hugo Welzel y Aimar Vega.

Tras una exitosa trayectoria como guionistas, Jorge A. Lara y Fer Pérez dan el salto a la dirección. Jorge A. Lara (Los hombres de Paco, Aída), estuvo nominado al Goya por su trabajo como guionista por la película Zipi y Zape y el Club de la Canica y Fer Pérez, guionista en diferentes series y películas (Arde Madrid, Kiki, el amor se hace) y ha trabajado como guionista y director adjunto de la película Aida y vuelta.

La película está producida por Nephilim, productora de The Circular Group, en coproducción con la canaria Naif Film. El proyecto cuenta con la participación de Radio Televisión Española y HBO. La distribución en salas estará a cargo de Wanda Visión y las ventas internacionales serán gestionadas por Feelsales, también perteneciente a The Circular Group.

La película tendrá su estreno exclusivo en cines el 30 de abril.