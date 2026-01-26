Víctimas de Angrois cargan contra una "justicia politizada" tras la absolución del exdirector de seguridad de Adif

El portavoz de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, Jesús Domínguez, ha criticado con dureza la sentencia del pasado viernes de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve de responsabilidades penales a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif, y ha considerado que en este accidente en Santiago de Compostela, que causó un total de ochenta muertes y 144 heridos, ha faltado una "investigación independiente" y ha sobrado una "justicia politizada".

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, Domínguez ha lamentado que finalmente, con esta decisión judicial, queda señalado como único responsable penal el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo. Ha insistido en que las víctimas no confían en la justicia y avanza que acudirán a la justicia europea, para añadir que Bruselas ya dijo que la investigación sobre el siniestro no fue independiente.

Ha considerado que el fallo de la Audiencia Provincial es "una noticia terrible para toda la sociedad" porque "queda claro" que no ha habido "investigación independiente ni justicia independiente". En su opinión, la responsabilidad del exdirector de seguridad en la circulación de Adif es "clara".

Y ha remachado que cuando no se investiga de manera independiente, "las desgracias vuelven a ocurrir", en referencia al accidente en Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas.