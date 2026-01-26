Víctimas de Angrois cargan contra una "justicia politizada" tras la absolución del exdirector de seguridad de Adif
- La Audiencia de A Coruña absolvió este viernes al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif
- Las víctimas acudirán a la justicia europea por el accidente que causó 80 muertos en 2013
El portavoz de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, Jesús Domínguez, ha criticado con dureza la sentencia del pasado viernes de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve de responsabilidades penales a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif, y ha considerado que en este accidente en Santiago de Compostela, que causó un total de ochenta muertes y 144 heridos, ha faltado una "investigación independiente" y ha sobrado una "justicia politizada".
En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, Domínguez ha lamentado que finalmente, con esta decisión judicial, queda señalado como único responsable penal el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo. Ha insistido en que las víctimas no confían en la justicia y avanza que acudirán a la justicia europea, para añadir que Bruselas ya dijo que la investigación sobre el siniestro no fue independiente.
Ha considerado que el fallo de la Audiencia Provincial es "una noticia terrible para toda la sociedad" porque "queda claro" que no ha habido "investigación independiente ni justicia independiente". En su opinión, la responsabilidad del exdirector de seguridad en la circulación de Adif es "clara".
Y ha remachado que cuando no se investiga de manera independiente, "las desgracias vuelven a ocurrir", en referencia al accidente en Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas.
Carga contra Puente
Jesús Domínguez iba junto a su mujer y sus sobrinas en el Alvia 04155 que descarriló el 24 de julio de 2013, a su paso por la curva de A Grandeira, en Angrois, y ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha pedido la dimisión, porque "no ha recibido a las víctimas, como no lo hizo la anterior ministra del PP, Ana Pastor".
Ha lamentado que se "ignore", a su juicio, a las víctimas y ha dicho que se sienten "abandonados": "La vida de las personas importa menos que la marca España".
Domínguez agradece el "voto particular" emitido en la sentencia por una de las magistradas, que manifiesta su discrepancia con la absolución del Cortabitarte porque entiende que la sentencia de primera instancia, "de forma congruente, detallada y motivada", explicita los motivos en los que se basa la condena y que "en modo alguno resultan rebatidos por los recursos presentados".
"Seguramente esta jueza no querrá hacer carrera política, pues ya sabemos que las audiencias provinciales están controladas también por el Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente lo ha dominado el PP y el PSOE durante toda la democracia", añade.
Las víctimas han reprochado además este momento elegido para emitir el fallo, ya que cree que obedece a un intento de "contrarrestar todo lo que está saliendo sobre Adif" tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.
Alejandro Palacios es abogado y ha acompañado a las víctimas en todo este proceso. También en una entrevista en TVE ha dicho que la sentencia manda un "mal mensaje a la sociedad" porque "solo responsabiliza al maquinista" y "deja en la nada la responsabilidad de quien era el garante de la seguridad de los viajeros".