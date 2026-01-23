La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif en el accidente de Angrois
- La sala ha confirmado la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló hace 13 años
- Ambos fueron condenados por imprudencia profesional grave por 79 delitos de homicidio
La Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido absolver al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif en la causa por el accidente de Angrois, que dejó ochenta muertos y 144 heridos, una decisión que cuenta con el voto particular de una magistrada.
Este mismo tribunal ha confirmado por unanimidad la pena de dos años y seis meses de cárcel impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013, al considerarlo autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave.
Al que era director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea, la sala lo absuelve de los mismos delitos, por los que había sido condenado a la misma pena que el maquinista.
Por lo tanto, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela y estima los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, Adif, su aseguradora (AGCS) y el exalto cargo de la entidad.
Sin responsabilidad penal
La Audiencia concluye que "no puede atribuirse responsabilidad penal" al exdirector de Seguridad, ya que "la prueba practicada no permite concluir que existiera una acción concreta que el recurrente estuviera obligado a realizar y que omitiera".
Una de las magistradas ha emitido su voto particular manifestando su discrepancia con la absolución, al considerar que “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo”, destacando que en el tramo del accidente “el riesgo fue conscientemente trasladado en su integridad al maquinista”.
En cuanto al maquinista, el tribunal concluye que cometió una imprudencia temeraria al mantener una llamada telefónica "que le distrajo de su fundamental obligación de adecuar la velocidad al tramo de vía en el que se encontraba", por lo que “ni atendió la documentación en cabina ni prestó atención a la vía, siendo múltiples las señales de carácter visual y acústico que desatendió de forma continuada”.
Por tanto, la Audiencia Provincial rechaza la solicitud del maquinista y de la aseguradora, de forma subsidiaria, de que se trate de una imprudencia leve, debido "a la gravedad de la infracción de la norma de cuidado y el grado de peligrosidad de la conducta".
De este modo, la aseguradora, QBE, deberá hacer frente a las indemnizaciones en las cuantías fijadas en la sentencia, que ascienden a más de 22 millones de euros, de los cuales alrededor de 12 millones corresponden a familiares de los fallecidos y 10, a las personas que sufrieron lesiones.