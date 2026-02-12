'Un paso al frente': el lema elegido por las izquierdas para presentar su refundación

Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid han elegido el lema 'Un paso al frente' como lema del acto de presentación de su nuevo proyecto, heredero de Sumar, que tendrá lugar el sábado 21 en Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Así lo han comunicado este jueves fuentes de los partidos promotores, que explican que con ese eslogan quieren "dejar clara la voluntad de plantar cara" a la extrema derecha para evitar que "Abascal se siente en el Consejo de Ministros". Los promotores no aclaran, sin embargo, si en esa jornada se hablará de posibles candidatos para liderar el nuevo movimiento.

"Este es solo el lema del acto con el que hacemos público y continuamos el trabajo que llevamos haciendo desde hace meses para tejer un espacio más democrático y, por tanto, más sólido", precisan las mismas fuentes. En este sentido remarcan que el acto de presentación del próximo sábado no tiene nada que ver con la futura marca electoral del proyecto, y que el acto es sólo "un primer momento de encuentro público para compartir este camino y empezar a construirlo juntas y juntos".

Los promotores aseguran, además, que han "invitado a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado a que asistan", lo cual es "una mano tendida para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización", y "una manera de empezar a tender puentes, con la esperanza de que nos lleven lo más lejos posible".

Estos partidos también explican que invitarán a referentes de la cultura, sindicatos, movimientos sociales. "Porque el futuro de nuestro país lo debemos construir también con la sociedad civil organizada", concluyen. Por ahora ninguna de las formaciones confirman la presencia en este acto de la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.