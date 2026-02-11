Díaz ve un error hablar de "personas o marcas" en la reedición de la confluencia de izquierdas: "Va de ganar el país"

Minutos antes del inicio del primer Pleno del año en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha querido pronunciar sobre el nuevo espacio que quieren reeditar los partidos de izquierda de cara las próximas elecciones generales. Según ella, sería un "enorme" error "hablar de personas o marcas" para liderar esta confluencia en estos momentos y sostiene que el objetivo es "movilizar a la gente" y "ganar el país".

En declaraciones a los medios en el pasillo de la Cámara Baja, Díaz ha afirmado que "hay que tener claro lo que está pasando en el país". La también ministra de Trabajado ha subrayado que, "como siempre ha dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea" y ha querido ser "muy clara" al insistir en que "va de movilizar a la gente, no de otra cosa".

La vicepresidenta, además, se ha referido al acto del día 18 de febrero que protagonizará el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado. "Todo lo que sume, el acto del día 18, el acto del día 21 -el de todos los partidos que componen Sumar-, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero, insisto, va de la gente", ha concluido.

También se ha pronunciado al respecto de esta reedición de izquierdas la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García. En una entrevista este miércoles en Las Mañanas de Radio Nacional, ha seguido la misma línea que Díaz y ha preferido no hablar de nombres para liderar el movimiento.

"Queremos pasar de una coalición de siglas a una verdadera alianza de fuerzas políticas y de voluntades", ha sostenido García. "Entiendo que hay desde el plano mediático ansia por ponerme nombre y tejado a esa casa de piedra", ha dicho, sin ir más allá.

Tampoco se ha querido pronunciar sobre las diferencias existentes entre Sumar y Podemos. "Todo aquel que quiera unirse a un barco progresista de izquierdas, que se haga cargo del espacio progresista [...] pues bienvenido sea", se ha limitado a decir Mónica García.

Asimismo, ha pedido a los morados no dificultar esta situación. "El que venga a poner en duda y piedras en el camino, pues ya tenemos suficiente dificultades… La pregunta es a ellos", ha aseverado.

Bildu mantiene su negativa a sumarse a ningún espacio Antes de entrar al Congreso este miércoles, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha insistido en su negativa de sumarse a ningún espacio de izquierdas. "Nuestra estrategia se centra en Euskadi y sabemos cómo frenar a la ultraderecha", ha asegurado a los periodistas. Aizpurua ha subrayado que la posición de la izquierda abertzale está "clara" y es que no van a forma parte de ninguna coalición de izquierdas aunque cada uno de sus integrantes conserve sus siglas. La diputada de EH Bildu Mertxe Azipurua asiste al pleno del Congreso de los Diputados. EFE/ Mariscal Por su parte, desde el PSOE mantienen la esperanza en que las formaciones a su izquierda alcancen un acuerdo. El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, ha asegurado a su llegada a la Cámara Baja que el liderazgo de Yolanda Díaz al frente de Sumar es "un activo más" y ha expresado su deseo de que "la unidad de la izquierda salga bien".