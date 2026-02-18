Investigan al jefe de la Policía de Alcalá de Henares por supuesta violencia de género

Un juzgado de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha abierto diligencias para examinar si el actual jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, ha cometido delitos de violencia de género, lesiones y malos tratos en el ámbito familiar.

Las diligencias, abiertas en el año 2025, están bajo secreto de sumario, según ha podido saber RTVE.

Tras conocerse los hechos, el grupo socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha reclamado el cese del mando policial y ha señalado a la alcaldesa, la popular Judith Piquet, por su posible responsabilidad política. "Es inadmisible que quien tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad ciudadana permanezca en el cargo bajo la sombra de acusaciones tan graves", ha sostenido el PSOE.

El PP de Alcalá, por su parte, ha afeado en redes sociales que mientras los socialistas son "muy firmes y muy rápidos para pedir responsabilidades" en este caso, guardan "silencio" en el del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de un delito de agresión sexual. "Seguimos esperando la moción pidiendo la dimisión inmediata de Marlaska. La ejemplaridad no puede ir por barrios", ha sentenciado.