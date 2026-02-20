Un detenido en la localidad navarra de Sarriguren acusado de asesinar a su mujer y de herir de gravedad a su madre

Un hombre ha sido detenido en la localidad navarra de Sarriguren, perteneciente al municipio del Valle de Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre —suegra de la víctima—, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.

El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso.

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su "condena más rotunda" al crimen. "Otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia", ha señalado en un mensaje en la red social X.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, se ha mostrado "estremecido" por el asesinato y ha afirmado en un mensaje en X que el Gobierno "trabaja y trabajará para desterrar de una vez por todas el machismo criminal de nuestra sociedad".

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado que está recabando datos sobre este asesinato.