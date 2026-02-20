Un detenido en la localidad navarra de Sarriguren acusado de asesinar a su mujer y de herir de gravedad a su madre
- La Policía Local ha practicado la detención y la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Un hombre ha sido detenido en la localidad navarra de Sarriguren, perteneciente al municipio del Valle de Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre —suegra de la víctima—, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.
El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso.
El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su "condena más rotunda" al crimen. "Otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia", ha señalado en un mensaje en la red social X.
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, se ha mostrado "estremecido" por el asesinato y ha afirmado en un mensaje en X que el Gobierno "trabaja y trabajará para desterrar de una vez por todas el machismo criminal de nuestra sociedad".
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado que está recabando datos sobre este asesinato.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.