EE.UU. asegura que Venezuela ha liberado a varios presos estadounidenses

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha informado este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano. La liberación de los rehenes norteamericanos ha sido calificada como "un importante paso en la dirección correcta" en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela", ha agregado la misma fuente. La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados, así como tampoco ha compartido detalles de las excarcelaciones, la identidad de las personas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

01.37 min El Gobierno de Venezuela anuncia la liberación de más presos políticos

Algunos medios de EE.UU., como CNN, han asegurado que son al menos cuatro los norteamericanos excarcelados. Después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el Legislativo venezolano adelantó una liberación amplia de presos políticos como gesto unilateral de reconciliación en el país.