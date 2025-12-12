Tres nuevos jabalíes con peste porcina africana elevan a 16 los positivos en el brote de Collserola

Cataluña ha notificado tres nuevos jabalíes infectados con la peste por porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona), lo que eleva a 16 el total de casos positivos en las pruebas de laboratorio, según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos se han encontrado en el radio de seis kilómetros en torno al primer contagio, un perímetro que ha permanecido cerrado desde que se detectó el brote.

Los casos pertenecen a siete focos distintos registrados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) desde el pasado 27 de noviembre. Además, se han analizado otros 115 animales muertos en la zona afectada y sus alrededores, que han resultado negativos.

Los servicios veterinarios de la Generalitat mantienen bajo vigilancia también 55 granjas del área, donde no se ha detectado hasta el momento ningún cerdo con síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad, que no se contagia a los humanos ni por contacto ni al comer la carne.

El Ministerio ha explicado que se mantiene "un alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en las explotaciones de porcino y poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.