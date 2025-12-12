Tres nuevos jabalíes con peste porcina africana elevan a 16 los positivos en el brote de Collserola
- Todos se encuentran en el radio de seis kilómetros en torno al primer caso
- Ordeig evita confirmar la hipótesis que vincula el origen a un laboratorio y pide "no sacar conclusiones precipitadas"
Cataluña ha notificado tres nuevos jabalíes infectados con la peste por porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona), lo que eleva a 16 el total de casos positivos en las pruebas de laboratorio, según ha informado este viernes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Todos se han encontrado en el radio de seis kilómetros en torno al primer contagio, un perímetro que ha permanecido cerrado desde que se detectó el brote.
Los casos pertenecen a siete focos distintos registrados por la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) desde el pasado 27 de noviembre. Además, se han analizado otros 115 animales muertos en la zona afectada y sus alrededores, que han resultado negativos.
Los servicios veterinarios de la Generalitat mantienen bajo vigilancia también 55 granjas del área, donde no se ha detectado hasta el momento ningún cerdo con síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad, que no se contagia a los humanos ni por contacto ni al comer la carne.
El Ministerio ha explicado que se mantiene "un alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en las explotaciones de porcino y poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas.
Ordeig pide "no sacar conclusiones precipitadas" sobre el origen del brote
En el mismo día, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha insistido en "no sacar conclusiones precipitadas" sobre el origen del brote y ha mantenido que el grupo experto tiene "abiertas" varias líneas de investigación.
Como en ruedas de prensa anteriores, el responsable ha pedido "prudencia" y "calma" y ha asegurado que serán "transparentes" a la hora informar del origen cuanto los expertos confirmen "científicamente" el punto de partida.
Así, ha evitado confirmar la información adelantada este viernes por El País, que vincula el brote con los ensayos realizados en las instalaciones del centro de investigación en sanidad animal IRTA-CReSA, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), muy cerca de donde se localizaron los primeros casos.
Cuando se detectó el brote, la Generalitat impuso restricciones en un radio de 20 kilómetros para impedir la propagación del virus (con medidas como el cierre del Parque de Collserola a la prohibición de desplazamientos de animales).
Además, las autoridades catalanas acordaron con el sector porcino sacrificar a 30.000 cerdos sanos procedentes de las 39 granjas dentro de la zona de vigilancia y anunciaron también la intención de reducir a la mitad la población de jabalíes en Cataluña, puesto que la sobrepoblación se relaciona con un aumento del riesgo de epidemia.
En el ámbito económico, el Govern de Salvador Illa ha aprobado un paquete de ayudas por 10 millones de euros, ampliables a otros 10 millones más, al tiempo que se ha declarado la emergencia para agilizar los contratos de servicios necesarios para controlar el brote.
El impacto en el sector porcino es una de las cuestiones que más preocupan en esta crisis, puesto que algunos países han pausado las importaciones de cerdo y se está negociando para limitar la afectación al radio de 20 kilómetros, como ocurre con otros países de la Unión Europea (UE). En la víspera, no obstante, se anunció el primer expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por la bajada de la producción en cuatro mataderos de Santa Eugènia de Berga.