Nueve vidas de novela para regalar esta Navidad

La literatura en español no suele ser muy pródiga en el género biográfico, memorialístico, una tradición de raiz anglosajona que poco a poco gana terreno en los estantes de las librerías. De cara a los regalos navideños, la oferta es variada y variopinta.

Una gran escritora como la canadiense Margaret Atwood escribe unas memorias prolijas y amenas, una novela nos acerca las peripecias de Gertrude Bell o la reina del papel couché vuelve a contar su vida, ahora en una autobiografía de 336 páginas.

Entre los nueve libros seleccionados también se cuelan dos hombres que intentan reivindicar su papel en la Historia, el rey emérito, y Theodore Kacynski, más conocido por el FBI como Unabomber.

Margaret Atwood Criada por padres de mentalidad científica y espíritu independiente, Margaret Atwood (Ottawa, 1939) pasó gran parte de su infancia en los bosques remotos del norte de Quebec, lejos de las convenciones sociales. Aquella niñez nómada y sin ataduras marcó el inicio de un camino, que ella misma narra con lucidez, ironía e ingenio, entrelazando los momentos decisivos de su vida con la inspiración para sus obras. Por sus años universitarios desfilan una iguana de mascota, personajes extraños que luego habitarán sus ficciones, poetas y actores, desde Donald Sutherland o Leonard Cohen al profesor Marshall McLuhan. Sobre su vocación literaria, bromea con lo vieja que era a sus veintipocos años para escribir una novela porque Françoise Sagan había triunfado con tan solo 18. Con su típica mordacidad, Atwood revisa la historia de Canadá después de la Segunda Guerra Mundial. La autora de El cuento de la criada relata también su viudedad tras la muerte en 2019 de su segundo marido, Graeme Gibson, compañero de casi toda una vida y padre de su hija. Princesa de Asturias de las Letras y candidata al Nobel, en el Libro de mis vidas, publicado por Salamandra hace una reflexión sobre el oficio de escribir y da la impresión de que le queda cuerda para rato. Margaret Atwood: «Hoy en día tenemos la posibilidad de provocar una pandemia»

Max Aub "Regresé y me voy. En ningún momento tuve la sensación de formar parte de este nuevo país que ha usurpado su lugar al que estuvo aquí antes; no que le haya heredado. Hablo de hurto, no de robo. Estos españoles de hoy se quedaron con lo que aquí había, pero son otros. Entiéndaseme: claro que son otros, por el tiempo, pero no sólo por él; es eso y algo más". (Max Aub, La gallina ciega, 1971). Max Aub (1903-1972) nació en París, con facilidad para los idiomas, hablaba francés, alemán, castellano y catalán, y llegó a España cuando su familia de ascendencia judía huyó en la Primera Guerra Mundial. Agnóstico, lector voraz y viajante de comercio, fue militante socialista y autor de teatro vanguardista de la generación del 27. Como miembro de la legación diplomática en París gestionó la compra del Guernica para la Exposición Universal de 1937. La editorial Renacimiento publica a mediados de diciembre Max Aub, la vida en juego, una recopilación de todos los artículos, estudios y ensayos sobre el escritor, que le ha dedicado durante casi 60 años José-Carlos Mainer, patrono científico de la Fundación Max Aub y catedrático jubilado de literatura española de la Universidad de Zaragoza.

Gertrude Bell Arqueóloga, espía, alpinista, diplomática políglota y aventurera en plena época victoriana, la figura de Gertrude Bell (1868-1926), es revisada por el escritor francés Olivier Guez en la novela Mesopotamia, editada por Tusquets. Un libro que es el fruto de seis años de investigación sobre una mujer que trazó las fronteras del Irak actual, adelantada a su tiempo, individualista, conservadora y que estaba en contra del sufragio femenino. "Esta dama con fama de inteligentísima no les inspira ninguna confianza. Algunos han leído artículos y libros suyos sobre la región y saben que es una arqueóloga de renombre que tiene amigos influyentes. Es la primera mujer licenciada, con matrícula de honor, en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y ha recibido una medalla de la Real Sociedad Geográfica. En los círculos bien informados de Oriente y de Londres es de sobra conocida. Y ella no se esconde: la modestia no es su punto fuerte". La novela, cuyos derechos ya se han vendido para hacer una serie internacional, narra la vida de Bell, llena de contradicciones y misterios, y su papel decisivo en la configuración del mapa de Oriente Próximo. La reina del desierto participó en los juegos de poder del Imperio británico y se codeó con Lawrence de Arabia o el joven Winston Churchill, junto a ellos marcó el devenir de territorios como Siria, Palestina, el Kurdistán y el futuro Irak.

Álvaro Cunqueiro La editorial Renacimiento publica Álvaro Cunqueiro, sueño y leyenda, de Antonio Rivero Taravillo, la primera gran biografía dedicada al escritor gallego. El autor de Merlín y familia cuenta con un retrato de cuerpo entero, tras una investigación exhaustiva que ilumina tanto su vida, obra y el tiempo histórico en el que le tocó vivir. Este libro usa material inédito, refleja la ingente producción periodística de Cunqueiro (1911-1981) y ofrece testimonios personales de primera mano. El relato plasma la trayectoria de un creador polifacético, bilingüe en gallego y castellano, que cultivó múltiples géneros y supo convertir su vida, llena de episodios singulares, en parte de una leyenda literaria. Con numerosos pasajes y citas de Cunqueiro, marcados por su inteligencia y ritmo literario, el volumen combina lo meticuloso de una biografía anglosajona con una cuidada prosa. El autor en privado y en esa intimidad última que son los sueños se manejaba en gallego. Para él los sueños tenían un carácter casi físico, como escribió en el poema "Delicadamente verquendo": "e prumas de almofadas, aínda mornas / dos soños de quenes adormeceron nelas. (Y plumas de almohadas, todavía calientes / de los sueños de quienes se adormecieron en ellas)".

Victorina Durán Figurinista, escenógrafa, catedrática, escritora y lesbiana visible en tiempos difíciles, Victorina Durán (1899-1993) desbordó todos los límites impuestos a las mujeres y se convirtió en una artista total, vinculada a la Generación del 27 y al movimiento de renovación escénica. En 2023, Silvia Marsó le rindió homenaje con la obra de teatro Victorina. Victorina Durán, una vida llamada teatro, de Eva Moreno Lago, publicada por Renacimiento, reconstruye la vida y la obra de una creadora audaz, compleja y desconocida del siglo XX. Según su autora "publicar esta biografía no es solo un acto de recuperación histórica, sino también un gesto político y cultural que fortalece las genealogías feministas y queer en España” Desde sus primeros pasos en las artes decorativas hasta su trabajo en el exilio argentino, a través de una amplia documentación inédita —cartas, figurines, fotografías, entrevistas y testimonios personales—, su biógrafa retrata a una mujer que vivió el arte, la independencia y el deseo como formas de resistencia. La obra recorre su infancia y formación en la Escuela de Bellas Artes, su relación con el Lyceum Club y la Residencia de Señoritas, sus innovaciones en el vestuario escénico y la creación del Teatro Escuela de Arte (T.E.A.) junto a Margarita Xirgu, su exilio en Argentina —donde trabajó en el Teatro Colón— y su regreso a España en los años sesenta. El libro también revela su vida afectiva y sexual con otras mujeres, seña de libertad en un ambiente de represión.

Maruja Mallo La correspondencia de Maruja Mallo es fundamental para comprender a la artista española más importante del siglo XX, comparable por su lenguaje original y universal a iconos como Frida Kahlo o Georgia O’Keeffe. Hasta el 16 de marzo, el Museo Reina Sofía le dedica una amplia retrospectiva titulada Máscara y compás, una exposición que también pudo verse en el Centro Botín de Santander. Cartas de Maruja Mallo, editado por Guillermo de Osma y publicado por la editorial Renacimiento, nos permite adentrarnos en ese fascinante mundo del 27 y de la Residencia de Estudiantes, de su amistad con Dalí –compañero en la Academia de Bellas Artes–, Lorca, Buñuel, Alberti, Concha Méndez, María Zambrano y Gómez de la Serna, entre otras figuras de la Edad de Plata. Las cartas, en su mayoría inéditas, reflejan su ambición como artista y a una mujer libre, transgresora, Sinsombrero, capaz de ganar un concurso de blasfemias y que encarna un ideal moderno e independiente. Exiliada en Argentina en 1937 volvió a Madrid en los años sesenta y fue redescubierta por una joven generación. Su vida también ha sido novelada por Ana Rodríguez Fischer en Notre Dame de la Alegría. Maruja Mallo era "muy independiente, vital, alegre, creativa y heterodoxa" Cristina Pérez

Theodore Kacynski Theodore Kacynski (1942) se suicidó en su celda de la Prisión Federal de Butner en Carolina del Norte el 10 de junio de 2023, tenía 81 años y padecía un cáncer rectal. Su hermano David aún no ha logrado recuperar el cadáver de uno de los terroristas más buscados por el FBI, Unabomber. En sus atentados, mató a tres personas y causó heridas y mutilaciones a otras 23. Errata Naturae publica Desde un bosque lejano. Tecnología, colapso y revolución, un volumen que reúne cinco ensayos de Kacynski: La sociedad industrial y su futuro; La revolución que viene; El camino hacia la revolución; Moralidad y revolución, una mirada anarquista y El truco más astuto del sistema. El libro también incluye un prólogo del editor La lucidez y el horror. Por qué publicamos a Theodore Kacynski en el que glosa la vida de un "monstruo" con "ideas lúcidas y necesarias para entender nuestra realidad" de un pensador que ayuda a comprender el devenir apocalíptico actual y la relación entre el desarrollo técnico-científico, la destrucción de los ecosistemas y el avance del totalitarismo consumista. De inteligencia excepcional, doctor en Matemáticas, fue profesor en Berkeley antes de cumplir 25 años, pero decidió dejarlo todo y huir para vivir en una cabaña. Entre el ecologismo radical y el neoludismo, como anarquista no se quedó en la teoría, abominó del reformismo e intentó impulsar la revolución contra el sistema tecnológico. Algunas de sus reflexiones pecan de ingenuidad pero otras se materializan a toda máquina con el advenimiento de la inteligencia artificial.

Juan Carlos I "Desde que nací, no he sido dueño de mi destino. Aún hoy, debo cumplir con los deseos de la Casa Real y del Gobierno actual. Al final, mi vida ha estado dictada por las exigencias de España y del trono. Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí." Juan Carlos I acomete sus memorias en primera persona , con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debray, y en contra del consejo de su padre que le decía "los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios". Asegura que desobedece porque siente que le roban su historia. Ahora los tomos de Juan Carlos I. Reconciliación. Memorias, publicados por Planeta, se amontonan en las mesas de novedades de las librerías, tras salir primero en Francia. La entrevista del rey Juan Carlos en la televisión francesa: "Espero que me perdonen y que entiendan lo que he hecho" Mavi Doñate El libro recorre casi cuarenta años de reinado, relata en detalle la parte privada de una vida pública y abunda en anécdotas que no eluden los malos momentos como el traslado a Abu Dabi, pero no aporta ningún documento histórico valioso, pese a reivindicar su papel en la Transición. Se refiere a Doña Sofía como Sofi y además se queja de que no ejerce de abuelo con Leonor y Sofía por la falta de sintonía con la reina Letizia. Reconciliación navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida —el obligado, en Estoril, y el voluntario, en los Emiratos—. El rey emérito vive lejos de su familia y confiesa: "No tengo derecho a llorar", pero sigue reclamando el brillo histórico que cree que merece con iniciativas de fortuna dudosa como su vídeo a los jóvenes. Juan Carlos I sorprende con un vídeo a los jóvenes españoles: "Este es el legado que yo os he podido dejar"