Trump y Maduro, de las palabras a los hechos: "Es la 'performance' como estrategia de movilización"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que "si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerlo". Hace unos días, Maduro pedía a su pueblo que estuviera preparado para "partirle los dientes" a EE.UU. en caso de agresión, aunque ha alternado estos discursos de resistencia con llamamientos a la paz y al diálogo. Ambos, además, mantuvieron un conversación telefónica en la que, según trascendió aunque la Casa Blanca no lo confirmó, Tump instó a Maduro a dejar el poder.

El intercambio verbal induce a pensar que las personalidades de ambos dirigentes contribuyen a escalar el conflicto, pero los expertos consultados ponen el foco en los condicionamientos y los intereses materiales, y en la distancia entre el discurso y la acción.

"Es la performance como estrategia de movilización, tanto Trump como Maduro necesita movilizar a sus bases", considera el director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, Francisco Sánchez. "Los dos tratan de mantener alertas, movilizar y ganar adeptos a su causa" y "explicar a las bases por qué se hacen las cosas".

Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europa de Madrid y especializado en liderazgo y comunicación política, subraya que Trump "alardea mucho, agita mucho verbalmente, pero ejecuta poco". "Creo que los líderes políticos le han tomado la medida", apostilla.

Por su parte, el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá José Antonio Gurpegui, señala que "quien está elevando la presión es Trump", posiblemente para distraer de sus problemas de popularidad interna.

Espectáculo y movilización de las bases Tras un año en el poder, Trump ha acostumbrado a la prensa estadounidense y mundial a levantarse con sonoros titulares en los que igualmente descalifica, amenaza o se autoelogia. Ha llamado "pocilga" a países como Somalia; ha cargado contra la Unión Europea. En el ámbito doméstico no ha cejado en sus insultos a su predecesor, Joe Biden, y a los demócratas en general, e incluso se ha permitido glosar a su manera el legado de todos los presidentes anteriores en la galería de retratos de la Casa Blanca. Maduro, quien acostumbraba ya a dar mítines y discursos por televisión, los ha sazonado en los últimos meses con canciones y bailes populares; ha intentado adaptar las formas de Trump, con lemas simples y directos, incluso en inglés o en spanglish. "Los dos son muy histriónicos, los dos tienen unas ansias enormes y la capacidad para dominar el escenario", opina Moisés Ruiz. Según el experto en comunicación política, Tump "simplifica mucho sus mensajes, construye la narrativa en torno a esa simplificación, va directo" pero "es más agitador que ejecutor, hasta el momento". "Le gusta alardear verbalmente, va siempre a máximos, con la idea de amedrentar al adversario - continúa. - Creo que los líderes políticos le han tomado la medida: alardea mucho, agita mucho verbalmente, pero ejecuta poco. Por ejemplo con [el presidente ruso, Vladímir] Putin no sabemos en qué punto está, si es amigo o enemigo". El venezolano, por el contrario, es "simple en la comunicación, se nota su pasado de sindicalista, que le ha generado una cultura de resistencia ante situaciones adversas", y "normalmente, es más ejecutor que agitador". "Aprovecha la injerencia norteamericana para crear una narrativa patriótica que le va muy bien", añade Ruiz. Cada uno actúa para su público, subraya Francisco Sánchez. "Las bases de Trump quieren un tipo sin cortapisa alguna, que sea frontal y que llame a las cosas por su nombre". Los partidarios de Trump esperan que rompa con las convenciones y la corrección política para ir a la batalla cultural contra la izquierda, tanto dentro como fuera de EE.UU. Maduro, por su parte, ofrece el tipo de espectáculo popular que les gusta a los venezolanos, con canciones y bailes. "Es como estar con tu cuñado el gracioso en la cena de Navidad en un país donde gusta eso", ironiza Sánchez, que ve semejanzas con los códigos de los shows televisivos o la telerrealidad, que apelan a los sentimientos de un público interno. El presidente venezolano ha repetido más mensajes conciliadores que desafiantes. "Ha subido el tono lo que ha debido, no ha ido a más, está contenido", opina el director del Instituto de Iberoamérica. "Bien o mal, Maduro es el agredido, no puede comenzar a agredir al otro también. Él sigue diciendo que no quieren que les ataquen". 01.12 min Nicolás Maduro manda un mensaje navideño a Trump: "Paz, paz para siempre" "Todos estos líderes absolutistas que se sienten ungidos por un ser superior tienen tics muy parecidos - opina José Antonio Gurpegui - , los dos están utilizando esta situación".