El Gobierno de Maduro excarcela a un centenar de personas detenidas tras las elecciones en Venezuela

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha confirmado este jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en instagram del Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela de un comunicado oficial publicado este jueves en Caracas (Venezuela) EFE

Varias ONG confirman la puesta en libertad El Comité de Madres en Defensa de la Verdad y otras ONG ha detallado en una nota de prensa la excarcelación de 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), así como tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y tres adolescentes en La Guaira (norte). Por el momento se desconoce el centro penitenciario del que procedían el resto de las personas puestas en libertad. El comité ha celebrado las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro "insuficiente", por lo que exigió "la libertad plena" de todos los detenidos tras las elecciones de julio del año pasado a través de una amnistía general. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", ha subrayado el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios. "La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", subrayó el colectivo, integrado por familiares de personas que fueron detenidas tras las presidenciales. En la misma línea, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió la liberación de todos los presos políticos, especialmente los casos de mujeres, adultos mayores y quienes aseguró padecen enfermedades graves, al advertir que su "permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal". Sobre las excarcelaciones, JEP consideró que su "carácter selectivo y discrecional" confirma que la "privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" en Venezuela.

Piden la salida de todos los presos La ONG Laboratorio de Paz celebró como "una buena noticia" las excarcelaciones y afirmó que seguirá exigiendo que "salgan todos" los presos políticos, algo que también manifestó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de personas que fueron detenidas tanto antes como después de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, señaló que las excarcelaciones son un "alivio colectivo", aunque lamentó que, "como en anteriores oportunidades", la información sea "opaca" y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Asimismo, el exgobernador opositor del estado Táchira (oeste) César Pérez Vivas indicó que se sigue esperando la liberación de activistas políticos como Biagio Pilieri, Henry Alviárez, Perkins Rocha, Freddy Superlano y otros.