Excarceladas otras 87 personas detenidas durante las protestas de 2024 en Venezuela tras la tercera elección de Maduro

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha informado este jueves, 1 de enero de 2026, de la excarcelación de 87 personas que permanecían recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado de Aragua.

Estos ciudadanos habían sido arrestados en el contexto de las movilizaciones sociales que sacudieron el país tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Las liberaciones, producidas de madrugada, representan el primer movimiento de este tipo en el nuevo año, tras la paralización de las revisiones de casos que se mantenía desde marzo del año pasado.

El colectivo de familiares ha calificado este avance como un "logro de la movilización popular", aunque advierte de que se trata de una libertad condicionada. Los excarcelados mantienen abiertas sus causas judiciales y permanecen sujetos a medidas cautelares. Por ello, el comité ha insistido en la necesidad de una amnistía general que otorgue la "libertad plena" a quienes consideran detenidos arbitrariamente por motivos políticos.